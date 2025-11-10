Leo Messi visita el Spotify Camp Nou: ‘Ojalá algún día pueda volver’

La gran incógnita que todavía no se ha resuelto es cómo Messi accedió al recinto ubicado en el barrio de Les Corts sin que existiera una coordinación con la entidad.

Se trató de una iniciativa propia del ahora futbolista del Inter de Miami, cuentan las mismas fuentes, que antes de viajar a Alicante para concentrarse con la selección argentina quiso acceder al estadio en el que jugó durante casi dos décadas.

El jugador argentino Leo Messi, leyenda del Barcelona, visitó este domingo por la noche el Spotify Camp Nou “sin coordinarse con la entidad azulgrana”, según han confirmado a EFE fuentes del entorno del futbolista.

Fuentes del club azulgrana sostienen que el jugador rosarino se personó en el estadio y solicitó permiso para acceder al Spotify Camp Nou, una petición que la entidad aceptó “sin ningún inconveniente”.

Medios españoles indican que la persona que le tomó las fotos al argentino fue su compañero de equipo, Rodrigo De Paul.

Messi anunció este lunes por la mañana en Instagram su visita al estadio azulgrana con un texto acompañado de cinco fotografías suyas y un vídeo posando en el exterior y en el interior del estadio.

“Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo”, apunta el futbolista argentino en un mensaje acompañado de cinco fotografías suyas y un vídeo posando en el exterior y en el interior del estadio. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo...”, reza la publicación, que concluye con dos corazones azulgranas.

Unas dos horas después de este mensaje que ha revolucionado el entorno azulgrana, el Barça ha reaccionado en sus redes sociales publicando una foto de las que ha compartido el jugador en su Instagram para celebrar su vuelta con un “Bienvenido a tu casa, Leo”.

Este mensaje de la leyenda del Barça se produce tres días después del entrenamiento a puertas abiertas que el primer equipo azulgrana realizó en el Spotify Camp Nou.

Tras esa sesión de entrenamiento, el presidente de la entidad, Joan Laporta, dejó abierta la puerta a un homenaje a Leo Messi cuando el estadio esté completamente terminado, en 2026.

“Sería una bonita forma de inaugurar el estadio con 105.000 espectadores. Dependerá de lo que él quiera, pero me encantaría hacerlo si sigo como presidente”, dijo el dirigente azulgrana.

Messi, que ha anclado el mensaje en el apartado de destacados de su perfil de Instagram, ha hecho un guiño al club en el que consiguió sus mayores éxitos, pocos meses antes de la celebración de las elecciones de la entidad, previstas para el segundo trimestre del año 2026.