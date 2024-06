En entrevista con la cadena televisiva, ESPN , el propio delantero afirmó que el Inter Miami será su último club a nivel profesional. “Creo que Inter de Miami será el último equipo en el que juegue, hoy en día es así”, aseguró de esta manera el jugador. Con estas declaraciones, se esfuma cualquier posibilidad de retirarse en el Newell’s Old Boys de Argentina.

“Actualmente no lo pienso, intento disfrutarlo todo porque soy consciente de que cada vez falta menos y lo paso bien en el club y en la selección con la suerte de jugar con mis compañeros y amigos”, expresó.

Messi no precisó si estará para aquel torneo, pero que si tiene un poco de “miedo” sobre el retiro.

“Aún no estoy preparado para dejar el fútbol, toda mi vida hice esto, me encanta jugar con la pelota, en los entrenamientos, en los partidos, el día a día. Tengo un poco de miedo a que se termine todo. Fue un paso dejar Europa para venir a Estados Unidos. Ser campeón del mundo me ayudó mucho a ver las otras cosas de otra manera”, puntualizó sobre lo que consiguió en Catar 2022 y lo que significó llegar a la liga estadounidense.

Messi firmó un contrato con el Inter Miami hasta el 2025, por lo que aún le queda una temporada y media con el conjunto de las ‘Garzas’.

En estos momentos, el argentino ha disputado 15 partidos en la actual temporada con el club estadounidense, en los que ha marcado 14 goles y dado 11 asistencias. También busca con la selección de Argentina el bicampeonato de la Copa América.