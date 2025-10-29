Lyon se lanza a por Endrick: ¿Cesión ‘ideal’ para el Real Madrid y la joya brasileña?

Los caminos entre el Real Madrid y Endrick parecen a punto de separarse. El brasileño ha tenido un inicio de campaña más que decepcionante con el conjunto blanco, en el que no cuenta con la confianza de su técnico Xabi Alonso.

Sin tan si quiera haber debutado aún en la presente campaña, parece ser que hay una luz al final de este túnel oscuro para el jugador de 19 años. Según informa el periodista especializado en temas de transferencias, Fabrizio Romano, Endrick podría jugar cedido a partir de enero del 2026 hasta el final de la temporada con el Olympique Lyon de la Ligue 1 de Francia.

De acuerdo con Romano, Endrick habría recibido en este momento la primera propuesta por parte del equipo francés para ser nuevo jugador del equipo a partir del próximo año. Tanto el jugador como el equipo blanco estarían estudiando la oferta y analizar que tan positivo podría ser este movimiento para el jugador.

Si nos basamos en los números, esta podría ser una oportunidad importante para Endrick, ya que aún no suma minutos esta campaña. Se perdió el Mundial de Clubes y el inicio de campaña por una lesión que sufrió a finales de la pasada temporada y en su lugar, Gonzalo García del Real Madrid Castilla, le ha ganado el pulso por ser el delantero suplente de Kylian Mbappé.

El español cuajó un gran Mundial de Clubes en Estados Unidos, por lo que Alonso ha decidido apostar por el jugador por encima de Endrick, quien ya tuvo un ‘encontronazo’ con el entrenador.

Durante el partido ante la Real Sociedad, Alonso decidió darle entrada al propio García y no a Endrick, luego de que este último se mostró disconforme por ver a sus otros compañeros entrar al partido mientras que él seguía calentando.