Maradona en el cenit, Panamá cae por tercera vez

Las semifinales no detendrán a una Argentina conducida por un genio llamado Maradona, dos goles suyos dan la victoria sobre Bélgica 2-0. La otra semifinal, Alemania Occidental y Francia, se ofrecía como una revancha francesa de la ocurrida en España 82’: los alemanes vencen 2-0.El 29 de junio de 1986, el Estadio Azteca que en 1970 consagró a Brasil y a Pelé como los reyes del mundial, ahora ofrece la corona a Argentina y Alemania, a Carlos Salvador Bilardo y Franz Beckenbauer de estrategas y de los conductores creativos, el excelso Diego Maradona y el cerebral Lothar Matthäus.En la pizarra Bilardo acertará con el posicionamiento de Maradona, Beckenbauer se equivocará con Matthäus. El primer tiempo Bilardo lo inclinará a su favor con un gol Brown para el 1-0; en el comienzo del segundo aumentará la ventaja con un 2-0 conseguido por Jorge Valdano.La diferencia parece inmodificable. Beckenbauer le da un golpe táctico al tablero con modificaciones y lo empatan 2-2 en el último cuarto del tiempo. Ahora lo quiere ganar para eludir la prorroga adelantando las líneas, en los últimos minutos Maradona da un toque mágico con un pase quirúrgico para Burruchaga que anota el 3-2. No hay tiempo para más, Argentina es campeona, Maradona es el nuevo Rey, Buenos Aires es un mar incontenible de celebraciones.