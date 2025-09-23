Mbappé y Vinícius sentencian al Levante y extienden el inicio perfecto del Real Madrid

Los delanteros del Real Madrid Vinícius Júnior, con un gol y una asistencia, y Kylian Mbappé, con un doblete, fueron los líderes de su equipo para vencer al Levante en el Ciutat de València (1-4) este martes y para firmar la sexta victoria en otros tantos partidos del equipo de Xabi Alonso.El Levante pudo adelantarse gracias a su buena salida y pese a irse al descanso con dos goles en contra recortó distancias por medio de Etta Eyong, pero cuando empezaba a asomarse a la portería rival, Mbappe apareció para sentenciar.Pese al dominio general del Real Madrid, el Levante arrancó con una marcha más y a los 3 minutos de partido estuvo a punto de adelantarse con un remate de Iván Romero dentro del área que salió muy cerca del palo de la portería de un Thibaut Courtois fuera de posición.La ocasión motivó a un Levante que volvería a acercarse al gol con un cabezazo de Dela a la salida de un córner, pero la falta de puntería ‘granota’ la convirtió el Real Madrid en una reacción para dominar la posesión y asediar a Mathew Ryan.El portero del Levante sacó el primer aviso serio de Vinícius y el larguero se encargó de evitar el gol tras el posterior remate de Franco Mastantuono, pero las tornas habían cambiado y el Real Madrid no desaprovecharía sus oportunidades.En el minuto 28, un disparo con el exterior de Vinícius sorprendió a un Ryan que se convirtió en mero espectador de su golpeo. Solo 10 minutos después, el brasileño le sirvió en bandeja el gol a Mastantuono, que superó al arquero ‘granota’ tras un contraataque medido y un tiro por una escuadra.A pesar de que los goles frenaron el ímpetu del Levante antes del descanso, los hombres de Julián Calero reaccionaron y se encontraron con un gol de Etta Eyong, que remató con la cabeza un balón desviado por Huijsen.Era el minuto 54 y el Ciutat volvió a rugir hasta que Elgezabal derribó a Kylian Mbappé dentro del área solo diez minutos después tras un recorte del francés. El penalti lo transformó el propio Mbappé con un lanzamiento a lo Panenka.El golpe definitivo para la moral levantinista llegó dos minutos después con Mbappé otra vez como protagonista. El francés recogió un servicio de Güler al espacio para romper por velocidad, superar a Ryan y marcar a placer.El tanto de Mbappé terminó por adormecer un partido en el que Calero como Alonso aprovecharon los últimos minutos para hacer cambios y reservar a algunos de sus jugadores más importantes para la próxima jornada.