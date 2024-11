“En nuestra mente, el día de mañana es volver a vivir en Barcelona. Mis hijos, mi mujer y yo echamos mucho de menos Barcelona. Tenemos amigos y dejamos muchas cosas allí. Mis hijos son catalanes. Yo viví toda la vida en Barcelona, y me siento de allí y lo echo mucho de menos. Nunca se sabe hacia dónde te llevará la vida, pero nuestra intención es regresar porque es nuestra casa”, afirmó para TV3 .

“Este Barça es espectacular y no me sorprende. No es nada nuevo, ha pasado toda la vida; desde que yo llegué con 13 años al Barça. Es espectacular que los chicos tengan la oportunidad en los últimos dos años y que, cuando se les da confianza, ellos respondan de ese modo porque conocen el club mejor que nadie y están acostumbrados a jugar así desde pequeños. Si se les acompaña, pasan estas cosas, como ocurrió en nuestra época”, expresó el rosarino.