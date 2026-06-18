México vence a Corea del Sur y se convierte en el primer clasificado a los dieciseisavos de final del Mundial 2026

La selección de México derrotó 1-0 a Corea del Sur la noche de este jueves 18 de junio en el estadio de Guadalajara, Jalisco, y se convirtió en el primer equipo en asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Tras un primer tiempo equilibrado y sin goles, en el que ambos equipos mostraron intensidad y generaron oportunidades de peligro, el conjunto dirigido por Javier Aguirre encontró la diferencia al inicio de la segunda mitad.

El único gol del encuentro llegó al minuto 50, cuando Luis Romo aprovechó una jugada ofensiva para enviar el balón al fondo de la red y adelantar a la selección mexicana. La anotación terminó siendo suficiente para que el Tri sumara su segunda victoria consecutiva en el Grupo A.

Corea del Sur intentó reaccionar y mantuvo la presión durante varios pasajes del segundo tiempo. Entre los jugadores más destacados del conjunto asiático estuvieron el portero Kim Seung-gyu, quien realizó varias intervenciones importantes para evitar una derrota más amplia, además de Kang-in Lee y Cho Gue-sung, que lideraron los intentos ofensivos de su equipo.

México estuvo cerca de ampliar la ventaja. Raúl Jiménez llegó a marcar el que habría sido el segundo gol de la noche, pero la acción fue anulada por fuera de juego. Antes de abandonar el terreno de juego, tanto Jiménez como Julián Quiñones mostraron movilidad y capacidad para generar peligro constante sobre la defensa surcoreana.

El ingreso de Santiago Giménez en la segunda mitad también aportó intensidad al ataque mexicano. El delantero presionó la salida de los defensores coreanos y contribuyó a mantener al equipo asiático lejos de la portería defendida por Raúl Rangel durante varios tramos del encuentro.

Sin embargo, Corea del Sur tuvo una oportunidad clara para rescatar el empate en los minutos finales. Al minuto 86, Cho Gue-sung estuvo cerca de marcar, pero México logró conservar la ventaja y evitar el gol que habría cambiado el destino del partido.

Al término del encuentro, el técnico mexicano Javier Aguirre reconoció la dificultad del compromiso y destacó el trabajo del rival.

“No fue un gran partido porque los coreanos no nos dejaron hacer mucho”, señaló el estratega tras el triunfo.

Con la victoria, México alcanza seis puntos en dos partidos y asegura matemáticamente su presencia en la ronda de dieciseisavos de final, convirtiéndose en la primera selección en sellar su clasificación en el Mundial 2026. Corea del Sur, por su parte, deberá buscar su pase en la última jornada de la fase de grupos.