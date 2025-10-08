Mundial 2026: Panamá nunca ha vencido a El Salvador en eliminatorias

Se acerca la hora cero. Panamá y El Salvador se enfrentarán una vez más en las eliminatorias mundialistas, sin embargo los precedentes entre ambos conjuntos favorecen en su totalidad a los salvadoreños.

En la toda la historia, panameños y salvadoreños se han visto las caras en seis ocasiones en cuanto a partidos de eliminatoria se refiere. Los rivales han vencido en todos ellos, dejando un saldo en negativo para los nuestros, una racha que buscarán acabar este viernes 10 de octubre cuando se vean las caras en el estadio Cuscatlán.

El primer enfrentamiento se dio en 1976 para las Eliminatorias camino al Mundial de México 1978. El Salvador goleó 4-1 a Panamá en este primer encuentro.

El segundo duelo, en 1980, finalizó con el mismo marcador a favor de los salvadoreños. En esta ocasión ambos equipos se estaban intentando clasificar para el Mundial España 1982.

Un tercer asalto se llevó acabo en 1996, esta vez el marcador fue menos abultado, pero igualmente El Salvador venció a Panamá 3-1 rumbo al Mundial Francia 1998.

Para este siglo XXI, su primer duelo fue en el 2004 y por cuarta vez consecutiva, El Salvador venció a Panamá, esta vez por la mínima de 2-1 rumbo al Mundial Alemania 2006. Con el paso de los años se fue reduciendo la diferencia, pero los panameños aún seguían sin vencer a los salvadoreños.

El quinto enfrentamiento se llevó a cabo en el 2008. Los locales vencieron 3-1 a Panamá en el proceso eliminatorio para el Mundial de Sudáfrica 2010.

El último precedente data en el 2021 en las Eliminatorias camino a Catar 2021. Aquel duelo fue el primero de Thomas Christiansen con los salvadoreños en el torneo clasificatorio y cayó derrotado por la mínima de 1-0 en el Cuscatlán.

El técnico de El Salvador, Hernán El Bolillo Gómez, un viejo conocido por la afición panameña, no tendrá disponible hasta cinco jugadores importantes para el duelo frente a Panamá.

Mientras que los dirigidos por Thomas Christiansen buscarán por fin romper esta mala racha ante los salvadoreños cuando se enfrenten este 10 de octubre a las 8:00 p.m. (hora local) en el estadio Cuscatlán.