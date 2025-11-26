Clima en Panamá: Pronóstico para este miércoles 26 de noviembre

El <a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama"><b>Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA)</b> </a>anticipó para este martes un día marcado por <b>lluvias</b> en varias regiones del país, con mayor actividad en sectores del <b>Caribe</b> y del <b>Pacífico</b> durante la mañana y la tarde. El pronóstico fue emitido por el meteorólogo <b>Roberto Martínez</b>, quien advirtió sobre condiciones variables y posibles <b>tormentas</b> en zonas puntuales.Durante las primeras horas del día, se prevén lluvias con tormentas aisladas en <b>Costa Abajo de Colón</b> y la provincia de <b>Bocas del Toro</b>. En el Pacífico, las precipitaciones matutinas se concentrarán en el <b>sur de Veraguas</b>, el <b>golfo de Panamá</b>, <b>Panamá Este</b> y áreas de <b>Darién</b>, mientras que el resto de la vertiente presentará cielos entre <b>parcialmente nublados</b> y <b>nublados</b>.Para la tarde, las condiciones lluviosas continuarán afectando gran parte del <b>Caribe</b>. En el <b>Pacífico</b> también se desarrollarán <b>aguaceros</b> y algunas tormentas, especialmente en <b>Chiriquí</b>, <b>Veraguas</b>, <b>Panamá Centro</b>, <b>Panamá Oeste</b> y <b>Panamá Este</b>. El IMHPA señaló que los eventos más <b>intensos</b> podrían registrarse en sectores de <b>Darién</b> y de la <b>comarca Emberá</b>.En la noche, las lluvias se mantendrán en gran parte de la vertiente <b>Caribeña</b> y en zonas de la <b>cordillera Central</b>, así como en las <b>tierras altas de Chiriquí</b>, el <b>golfo de Chiriquí</b>, el <b>golfo de Panamá</b>, el <b>sur de Azuero</b>, el <b>sur de Veraguas</b> y sectores de <b>Darién</b> y <b>Panamá Este</b>. En estas áreas también podrían registrarse <b>lluvias intermitentes</b>.Las <b>temperaturas máximas</b> oscilarán entre <b>28°C y 31°C</b>, mientras que las <b>mínimas</b> rondarán entre <b>20°C y 23°C</b>. En la zona de <b>cordillera</b>, los valores serán más bajos, con registros entre <b>24°C y 13°C</b>. Los <b>índices de radiación UV</b> se mantendrán en niveles <b>moderados a altos</b>.El IMHPA indicó que se mantienen vigentes los <b>avisos de vigilancia</b> por <b>lluvias significativas</b> hasta el <b>28 de noviembre</b> y por <b>incremento en la altura de las olas</b> en el <b>Caribe</b> hasta el <b>29 de noviembre</b>. También persiste una <b>advertencia marítima</b> en el Caribe y el <b>golfo de Panamá</b>, mientras que las condiciones son <b>favorables</b> en el <b>Pacífico occidental y central</b>.