Clima en Panamá: Pronóstico para este miércoles 26 de noviembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) anticipó para este martes un día marcado por lluvias en varias regiones del país, con mayor actividad en sectores del Caribe y del Pacífico durante la mañana y la tarde. El pronóstico fue emitido por el meteorólogo Roberto Martínez, quien advirtió sobre condiciones variables y posibles tormentas en zonas puntuales.

Durante las primeras horas del día, se prevén lluvias con tormentas aisladas en Costa Abajo de Colón y la provincia de Bocas del Toro. En el Pacífico, las precipitaciones matutinas se concentrarán en el sur de Veraguas, el golfo de Panamá, Panamá Este y áreas de Darién, mientras que el resto de la vertiente presentará cielos entre parcialmente nublados y nublados.

Para la tarde, las condiciones lluviosas continuarán afectando gran parte del Caribe. En el Pacífico también se desarrollarán aguaceros y algunas tormentas, especialmente en Chiriquí, Veraguas, Panamá Centro, Panamá Oeste y Panamá Este. El IMHPA señaló que los eventos más intensos podrían registrarse en sectores de Darién y de la comarca Emberá.

En la noche, las lluvias se mantendrán en gran parte de la vertiente Caribeña y en zonas de la cordillera Central, así como en las tierras altas de Chiriquí, el golfo de Chiriquí, el golfo de Panamá, el sur de Azuero, el sur de Veraguas y sectores de Darién y Panamá Este. En estas áreas también podrían registrarse lluvias intermitentes.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 28°C y 31°C, mientras que las mínimas rondarán entre 20°C y 23°C. En la zona de cordillera, los valores serán más bajos, con registros entre 24°C y 13°C. Los índices de radiación UV se mantendrán en niveles moderados a altos.

El IMHPA indicó que se mantienen vigentes los avisos de vigilancia por lluvias significativas hasta el 28 de noviembre y por incremento en la altura de las olas en el Caribe hasta el 29 de noviembre. También persiste una advertencia marítima en el Caribe y el golfo de Panamá, mientras que las condiciones son favorables en el Pacífico occidental y central.