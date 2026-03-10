¿Qué se dijeron? Jonathan Araúz revela los detalles del encontronazo con José Mayorga en el Clásico Mundial de Béisbol

Los ánimos siguen caldeados en el seno de la selección nacional de béisbol. Luego de la eliminación del Clásico Mundial de Béisbol, concretamente tras la derrota contra Colombia 4-3, los focos se centraron en el enfrentamiento que hubo entre el entrenador Luis Mayorga y el beisbolista panameño Jonathan Araúz.

Una vez culminado el partido, Araúz se encaró con Mayorga en el dugout hasta el punto de que Araúz tuvo que ser separado por sus compañeros para evitar que el confrontamiento creciera. La producción televisiva se centró en este hecho que le ha dado vuelta al mundo beisbolero y también en Panamá.

Tras este hecho, el propio Araúz decidió romper el silencio y dio detalles del porque se encaró con el técnico, quien en estos momentos está siendo fuertemente criticado por el rendimiento que tuvo el equipo panameño durante el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Araúz, para TVMAX Deportes, dio su punto de vista sobre las cosas y señaló que Mayorga se le dirigió con palabras obscenas, luego de que Araúz descargara su frustración por la derrota ante Colombia.

“No seré el primer ni último jugador que se va a frustrar por gritar o romper algo en el dugout. Nace de mi frustración por querer ayudar al equipo, al país en la poca participación que tuve en el torneo. En e momento que voy entrando al dugout, digo cosas por la frustración, en ese momento veo al mánager y no se si la interpretación fue que se lo dije a él, cosa que obviamente no fue así”.

“Al final del día es mi mánager, yo respeto, es un profesional...entonces el toma la interpretación como la toma. En el video se nota cuando yo bajo, yo no trato de seguir las cosas. Me regreso porque jamás pensé que mi mánager me respondiera de la manera que me respondió con palabras ofensivas hacia mí persona. Después de eso fue mi reacción un poco más agresiva. Lastimosamente en las redes solo hay una toma, pero en otros videos que hay por ahí se nota cuando es el mánager que se abalanza hacia mi persona”, contó con detalles Araúz.

El panameño continuó relatando lo sucedido y expresó que más allá de que el destino de sus palabras se pudieron haber malinterpretado, Araúz volvió a recalcar que su descargo de su frustración no fue hacia Mayorga.

“Yo lo miro a él porque es la persona que está justamente en la entrada del dugout. Yo digo lo que digo, de mi parte nunca fue una mala palabra. Por eso es mi molestia en la hora de su respuesta hacia mi. Fueron malas palabras y que estaban de más. Después de la situación yo estoy tranquilo asimilando la situación, se me acerca la seguridad del equipo y me dicen que el mánager no me permite la entrada al Club House por temas de que supuestamente el tenía un temor de alguna reacción mía”.

Araúz dio más detalles. “Yo no lo entiendo porque todos somos profesionales y yo no voy a llevar algo realmente a esos extremos. Como el dijo, las cosas se quedan dentro del Club House al que nunca pude entrar y por petición del señor Mayorga. No pude comer ahí lo cual fue muy vergonzoso, tuve que irme a bañar a otro complejo, tampoco pude montarme al bus. No fue por decisión de mis compañeros, simplemente fue petición de nuestro dirigente. La manera de llevar las cosas fue un poco exagerada”.

EL jugador volvió a recalcar que incluso lo tuvieron que cambiar de hotel, luego de lo sucedido una vez finalizado el compromiso ante Colombia. “No puedo tener acceso alguno al grupo. El señor Mayorga mencionó en unas declaraciones que él tiene miedo, él tiene familia...yo también tengo familia y no voy a poner en riesgo mi carrera por entrarle a golpes a nadie. Se habló de cambiarme de piso, no fue así, él exigió acceso nulo a nada que tenga que ver con el grupo y esa es la parte en la que yo siento que las cosas se llevaron a una manera muy extremista”.

Hasta el momento no se conoce una postura oficial por parte de la Fedebeis en cuanto a los acontecimientos ocurridos y si habrá alguna sanción en particular para los involucrados.

Estas declaraciones llegan luego de que Edmundo Sosa también criticó la manera en la que el equipo se desenvolvió durante el Clásico Mundial de Béisbol. El jugador de los Philadelphia Phillies lo calificó como un “fracaso” la actuación de Panamá.

“Pienso que ha sido un fracaso evidentemente. Ha sido un fracaso total porque pienso que teníamos un grupo de jóvenes bastante bueno donde cada pieza estaba en su lugar. Batallamos, jugamos nuestro juego, vinimos de menos a más, es algo en este torneo que no puede pasar, hay que jugar desde el día uno de la mejor manera”, dijo Sosa.