‘Queremos superar lo hecho en Rusia 2018’: Ismael Díaz apunta alto con Panamá en el Mundial 2026

Ismael Díaz está viviendo un presente deportivo muy importante. Tras dejar atrás las constantes lesiones que sufrió años atrás, por fin puede decirse que el jugador del León empieza a disfrutar como futbolista. De hecho, en estos momentos es uno de los jugadores de la selección de Panamá en mejor forma, estadísticamente hablando. El extremo, quien también puede actuar como delantero centro, en este Torneo Clausura de la Liga MX, disputó 15 partidos, anotó cinco goles y repartió hasta cinco asistencias. Números importantes en una liga tan competitiva como la mexicana. Para nuestro país, Díaz es uno de los jugadores más incisivos en ataque y en una entrevista con la FIFA, previo a ese Mundial 2026, el delantero hizo un repaso de todo lo que ha sido su carrera, así como también el momento en el que llega a lo que será su segundo Mundial con Panamá.

Representar a Panamá con apenas 17 años

“Son cosas que nunca esperas a esa edad. La verdad es que, a los 17, no piensas en las oportunidades que podrían surgir, ni en ser parte del equipo, ni en ir al extranjero. Tuve la oportunidad de debutar con la selección nacional, algo con lo que sueña todo jugador, y gracias a Dios estuve a la altura: marqué en mi debut”.

La alta exigencia durante la fase de clasificación

“No empezamos tan bien como esperábamos y creo que eso nos afectó mucho. Pero aprendí mucho y eso es importante para futuras eliminatorias. Tenemos una plantilla muy buena y siempre digo que es en los malos momentos, en los momentos difíciles, cuando te das cuenta de la clase de equipo que tienes. Y pudimos comprobarlo. Creo que todos, y puedo hablar por mí mismo, hicimos todo lo posible para lograr el objetivo que nos habíamos propuesto. Fueron momentos muy estresantes, de tristeza y enojo, pero al final me di cuenta de que si todos trabajábamos juntos, podríamos alcanzar ese momento de alegría”.

Trayectoria dentro del fútbol

“Suena a mentira, pero al mirar atrás, ha sido un proceso largo y muy duro. Cuando amas el fútbol de verdad, haces grandes sacrificios. Siempre he tenido la mentalidad de seguir mejorando después de alcanzar ciertas metas. Y poder estar en un Mundial a esta edad me hace recordar que empecé jugando en las calles con mis amigos. Íbamos descalzos, salíamos de allí con moretones, pero volvíamos al día siguiente. A veces jugábamos al mediodía bajo el sol. Son recuerdos preciosos que atesoro hoy en día, por todo el esfuerzo que he invertido”.

A las puertas de su segundo Mundial

“El mayor sueño de cualquier jugador es vestir la camiseta de la selección nacional, representar a su país. Siempre intento dar lo mejor de mí. Siempre pongo a Panamá en un pedestal. Siempre intento dar alegría a todos y estoy seguro de que para todos mis compañeros es lo mismo. Así que significa mucho. Si Dios me lo permite, seguiré esforzándome como siempre lo hago, y espero poder vestir esta camiseta por muchos años más”.

Experiencia en Rusia 2018

“Ese fue el primer Mundial de Panamá. Creo que la sensación era más bien la de vivir esa experiencia, la de un primer Mundial, saber cómo se siente y qué implica. Ahora es un poco diferente, nuestra mentalidad ha cambiado. Queremos hacer más de lo que pudimos hacer en el último Mundial, y por eso vamos con mentalidad competitiva”.

Grupo con Inglaterra, Ghana y Croacia