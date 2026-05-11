‘Queremos superar lo hecho en Rusia 2018’: Ismael Díaz apunta alto con Panamá en el Mundial 2026

'No empezamos tan bien como esperábamos y creo que eso nos afectó mucho. Pero aprendí mucho y eso es importante para futuras eliminatorias. Tenemos una plantilla muy buena y siempre digo que es en los malos momentos, en los momentos difíciles, cuando te das cuenta de la clase de equipo que tienes. Y pudimos comprobarlo. Creo que todos, y puedo hablar por mí mismo, hicimos todo lo posible para lograr el objetivo que nos habíamos propuesto. Fueron momentos muy estresantes, de tristeza y enojo, pero al final me di cuenta de que si todos trabajábamos juntos, podríamos alcanzar ese momento de alegría'.