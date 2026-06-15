¿Quién es Vozinha? El arquero de Cabo Verde que se convirtió en la sorpresa del Mundial 2026

Con una actuación sobresaliente en el Mercedes-Benz Stadium, el guardameta de 40 años realizó siete atajadas clave para mantener su arco en cero ante un equipo español que dominó la posesión, generó numerosas ocasiones de peligro y buscó el triunfo hasta el último minuto.

España tuvo oportunidades claras a través de Ferran Torres, quien estrelló un disparo en el travesaño, además de intentos de Mikel Oyarzabal, Lamine Yamal y Nico Williams. Sin embargo, todos se encontraron con un inspirado Vozinha, que terminó siendo elegido como una de las grandes figuras de la jornada.

El veterano que hizo historia

Detrás del nombre que hoy acapara titulares se encuentra Josimar José Évora Díaz, nacido en 1986 y conocido en el mundo del fútbol como Vozinha.

El portero vive actualmente el momento más importante de su carrera al disputar su primera Copa del Mundo junto a Cabo Verde, selección que también debuta en una cita mundialista.

Su actuación frente a España le permitió alcanzar una marca destacada: sus siete intervenciones representan la segunda mayor cantidad de atajadas realizadas por un arquero de 40 años o más en un partido de Copa del Mundo desde 1966. Solo es superado por el norirlandés Pat Jennings, quien registró diez atajadas frente a Brasil en el Mundial de 1986.

¿Por qué se llama Vozinha?

Aunque es conocido internacionalmente por ese nombre, Vozinha explicó que originalmente su padre quería llamarlo Valdano, en honor al exfutbolista argentino Jorge Valdano.

Sin embargo, las autoridades de Cabo Verde no aprobaron ese nombre y finalmente fue registrado como Josimar José Évora Díaz.

El apodo de Vozinha surgió en el entorno familiar y fue adoptado por sus abuelos, hasta convertirse en la identidad con la que es reconocido dentro y fuera de las canchas.

Una carrera entre África y Europa

El guardameta inició su trayectoria profesional en clubes de Cabo Verde antes de dar el salto al fútbol angoleño con el Progresso Sambizanga.

Posteriormente desarrolló gran parte de su carrera en Europa, donde militó en equipos como el Zimbru Chișinău, el Gil Vicente FC, el AEL Limassol y el AS Trenčín.

Actualmente juega en el GD Chaves, de la segunda división portuguesa.

Referente de Cabo Verde

Más allá de su trayectoria en clubes, Vozinha es uno de los referentes históricos de la selección caboverdiana.

Desde su debut internacional en 2010 ha disputado 91 partidos con el combinado nacional y participó en cuatro ediciones de la Copa Africana de Naciones.

Además, fue capitán durante la histórica clasificación al Mundial 2026, logro que describió como uno de los momentos más importantes para el país.

“Fue un sueño de varias generaciones”, expresó el guardameta en una entrevista con ESPN Brasil al recordar la clasificación mundialista.

De 40 mil seguidores a fenómeno viral

La actuación ante España no solo tuvo impacto deportivo.

Tras convertirse en el héroe del empate, las redes sociales del arquero experimentaron un crecimiento exponencial. Su cuenta de Instagram pasó de aproximadamente 40 mil seguidores a más de 1,6 millones en cuestión de horas, impulsada por aficionados de todo el mundo que quedaron impresionados con su desempeño.

Mientras España deberá reaccionar rápidamente para mantener intactas sus aspiraciones en el Grupo H, Cabo Verde disfruta de un resultado que ya forma parte de la historia de su fútbol. Y en el centro de esa hazaña aparece Vozinha, el veterano arquero que se robó los reflectores del Mundial 2026.