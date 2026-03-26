Revolución total: Las cuatro nuevas reglas que cambiarán el fútbol en el Mundial 2026

Por último, el VAR podrá intervenir en nuevas acciones que se den durante un partido. La herramienta tecnológica podrá ser efectivo para revisar una segunda tarjeta amarilla para un jugador y para revisar las decisiones en los tiros de esquina, siempre y cuando haya una prueba contundente o que genere dudas desde la sala de VAR.Destacar que esta era una idea que también venía desde hace un tiempo estudiándose, ya que muchos goles se han propiciado tras un error en darle un tiro de esquina a un equipo.Con estas reglas se espera que el juego durante el Mundial 2026 sea más fluido, así como también con las nuevas responsabilidades del VAR, los árbitros puedan seguir apoyándose en esta herramienta tecnológica.