  1. Inicio
  2. >  Deportes
  3. >  Fútbol
Fútbol

Revolución total: Las cuatro nuevas reglas que cambiarán el fútbol en el Mundial 2026

El trofeo que reciben los campeones de la Copa Mundial de la FIFA.
El trofeo que reciben los campeones de la Copa Mundial de la FIFA. AFP
Por
Jean-Paul Francis Botello
  • 27/03/2026 00:00
La FIFA confirmó la implementación de nuevas reglas de cara a la cita mundialista, entre ellas la pérdida de tiempo durante los saque de meta o sustituciones

Estamos a pocos meses del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y es por ello que poco a poco se van conociendo más novedades que llegarán en esta cita mundialista. Entre ellas han sido las nuevas reglas implementadas por parte de la FIFA para este Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.

Un tiempo atrás, se pudo conocer que la FIFA junto con la International Football Association Board, (IFAB por sus siglas en inglés) estaban trabajando para implementar nuevas reglas de cara al torneo.

De hecho muchas de estas reglas fueron inspiradas en el reglamento de la Major League Soccer (MLS). Finalmente ambas entidades confirmaron la implementación las nuevas reglamentaciones, diciéndole adiós a las pérdidas de tiempo durante un partido.

Jugadores sustituidos solo tienen 10 segundos para salir

Una de las problemáticas que siempre se han presentado es el tiempo perdido que se presenta cuando un jugador es sustituido, esto sin estar lesionado. La nueva regla menciona que un futbolista tan solo tiene 10 segundos para salir del campo. En tal caso, el futbolista sustituido demora más de este tiempo, el jugador que ingresará no podrá hacerlo hasta dentro de un minuto cuando lo permita el árbitro.

Muchos de los jugadores demoraban en su salida, principalmente cerca del final del cotejo, por lo que la FIFA ha decidido darle un alto a este tema.

Los porteros solo tendrán hasta cinco segundos para los saque de meta

A partir de la Copa Mundial de la FIFA 2026, los porteros cuando tengan el esférico en su posesión tras atajar un disparo o durante el saque de meta, tan solo tendrán cinco segundos para deshacerse del balón. Esto también en busca de mitigar la pérdida de tiempo que estamos acostumbrados a ver en este tipo de acciones.

Si el cancerbero incumple esta regla, la posesión del balón pasará al equipo contrario. Cabe destacar que antes se concedía un tiro de esquina al equipo rival, por lo que ahora la regla ha especificado que la posesión parará al otro equipo.

Jugadores que reciban atención médica no ingresarán al campo hasta después de un minuto

Esta es una de las reglas que se implementó hace un tiempo en la MLS. Si un futbolista cae lesionado y este recibe atención del cuerpo médico o solicita la camilla, una vez que salga el jugador este no podrá entrar al campo de juego hasta luego de un minuto.

Una vez culminado el minuto, el árbitro se encargará de darle luz verde al jugador de volver al terreno de juego. Destacar que esta regla no aplica a los porteros.

El VAR tendrá nuevas responsabilidades

Por último, el VAR podrá intervenir en nuevas acciones que se den durante un partido. La herramienta tecnológica podrá ser efectivo para revisar una segunda tarjeta amarilla para un jugador y para revisar las decisiones en los tiros de esquina, siempre y cuando haya una prueba contundente o que genere dudas desde la sala de VAR.

Destacar que esta era una idea que también venía desde hace un tiempo estudiándose, ya que muchos goles se han propiciado tras un error en darle un tiro de esquina a un equipo.

Con estas reglas se espera que el juego durante el Mundial 2026 sea más fluido, así como también con las nuevas responsabilidades del VAR, los árbitros puedan seguir apoyándose en esta herramienta tecnológica.

VIDEOS
Lo Nuevo