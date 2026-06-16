¡Rumbo a Toronto! La primera dama viaja para apoyar a la Sele en su debut ante Ghana

La primera dama de la República, <b><a href="/tag/-/meta/maricel-cohen-de-mulino">Maricel Cohen de Mulino,</a></b> compartió a través de sus redes sociales que se dirige a Toronto, Canadá, para apoyar a la <b><a href="/tag/-/meta/seleccion-de-panama">Selección Nacional de Fútbol de Panam</a></b>á en su debut frente a Ghana este miércoles 17 de junio.<i><b>'Rumbo a Toronto con la mejor compañera de viaje: mi Chiki Chiki. Lista para apoyar a nuestra Sele y acompañar a la #MareaRoja en una nueva jornada llena de ilusión y orgullo panameño', </b></i>escribió la primera dama en su publicación.