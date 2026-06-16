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Fútbol

¡Rumbo a Toronto! La primera dama viaja para apoyar a la Sele en su debut ante Ghana

La primera dama dirá presente en Canadá para alentar a la Selección Nacional
La primera dama dirá presente en Canadá para alentar a la Selección Nacional @mulinomaricel
Por
Emiliana Tuñón
  • 16/06/2026 15:53
Con entusiasmo y orgullo panameño, la primera dama emprendió viaje a Canadá para acompañar a la Marea Roja en su próximo compromiso.

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La primera dama de la República, Maricel Cohen de Mulino, compartió a través de sus redes sociales que se dirige a Toronto, Canadá, para apoyar a la Selección Nacional de Fútbol de Panamá en su debut frente a Ghana este miércoles 17 de junio.

“Rumbo a Toronto con la mejor compañera de viaje: mi Chiki Chiki. Lista para apoyar a nuestra Sele y acompañar a la #MareaRoja en una nueva jornada llena de ilusión y orgullo panameño”, escribió la primera dama en su publicación.

Según el mensaje compartido en sus redes sociales, la primera dama viaja acompañada de una de sus nietas. Por su parte, el presidente José Raúl Mulino confirmó durante una conferencia de prensa que no asistirá al encuentro.

No obstante, el mandatario informó que compartirá con la fanaticada panameña en distintos puntos del país donde se instalarán pantallas gigantes de acceso gratuito para que los aficionados puedan disfrutar del partido y respaldar a la selección nacional.

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