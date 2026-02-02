‘Si no tiene hambre, no juega’: El durísimo dardo de Roberto De Zerbi que podría sentenciar el futuro de Michael Murillo en Marsella

Cuando parecía que todo iba bien a nivel deportivo para Michael Murillo, en cuanto a su participación individual, ha saltado un rumor que cualquier aficionado a la selección de Panamá no le gustaría escuchar.

Tras el partido ante el Paris FC en el que empató el Olympique de Marsella 2-2, Roberto De Zerbi habría ‘cargado’ al panameño por un supuesto bajón de rendimiento. Según explican diversos sitios franceses, el italiano habría renegado al panameño a entrenar con el equipo reserva del Marsella y obligándolo a buscar una salida en las próximas horas porque ya no contará con él en lo que resta de temporada.

Este martes 3 de febrero, el Marsella se enfrentará al Rennes en los octavos de final de la Copa de Francia y será un medidor perfecto para conocer la situación de Murillo. Si finalmente no es convocado por De Zerbi, podría interpretarse como un ‘puertazo’ definitivo para el panameño.

En conferencia previo a este compromiso, De Zerbi habló sobre la situación del panameño en la que lanzó un dardo claro al futbolista, señalando su “falta de hambre”.

“Todo el mundo ve los goles de saque de banda, los goles encajados al final del partido. Entiendo los errores en el fútbol. Pero quiero ver hambre. Cuando tomo una decisión, cometo errores”, arrancó diciendo De Zerbi.

“Es mi decisión. Murillo es una gran persona cae muy bien, incluso ha venido a mi casa a comer. Pero si no tiene hambre, no juega”, dijo de manera contundente el estratega italiano, sin confirmar el regreso de Murillo al primer equipo.

En esa misma línea De Zerbi comentó que las filtraciones dentro del equipo son “graves”, dando a confirmar que en efecto Murillo habría sido enviado a entrenar con el segundo equipo.

“Las cosas que se filtran de las reuniones son graves”, expresó De Zerbi ante las publicaciones de los medios franceses.

Si nos vamos a los hechos puntuales del partido contra el París FC, al momento del ingreso de Murillo, a los 80 minutos, el Marsella tenía la ventaja 0-2 en calidad de visitante.

Cuando el Paris FC anota el descuento, es decir el 1-2 a los 82 minutos, Murillo no participa en ningún momento de la jugada de la anotación. Jonathan Ikoné, autor del tanto para el equipo parisino, cabecea a la altura del punto penal sin ninguna marca. Murillo estaba pendiente de Luca Koleosho, quien tampoco participa en la jugada.

Si nos trasladamos un poco más atrás de aquella jugada, Hammed Traoré del Marsella, se resbala antes de que el rival sacara el centro para que Ikoné rematara a placer.

En el tanto del empate, a los 90+4 minutos, Ilan Kebbal anotó por medio de la vía penal. La falta no fue ocasionada por Murillo, sino por Gerónimo Rulli, el portero argentino actual campeón del mundo tras una mala salida de puños que terminó golpeando al delantero rival.

Estos hechos no se explican la decisión que tomó De Zerbi tras apartar a Murillo. Si bien es cierto que el panameño tiene mucha competencia por delante y compañeros que podría tener un mejor nivel o más experiencia en partidos importantes, el rendimiento de Murillo tampoco ha sido el peor de todos y sus números así lo evidencian.

Entre los defensores del Marsella, Murillo es uno de los jugadores con más tantos con dos anotaciones, al igual que el estadounidense Timothy Weah dentro de la Ligue 1. Sumado a ello, el panameño se destaca con una asistencia en el torneo liguero.

En el campo defensivo, según números de la propia Ligue 1, Murillo es el segundo jugador del Marsella con más duelos defensivos ganados con ocho y el decimoctavos mejor de toda la liga. Es el quinto de los defensores con más entradas ganados con 14, el sexto con más intercepciones con seis, el quinto con más duelos ganados aéreos con 10, el sexto con más despejes con 19 y séptimo con más pases entregados con 418 (86% de efectividad).

Como se había mencionado, los números de Murillo son superados por otros importantes jugadores de la plantilla, pero que tampoco lo hacen el peor del equipo.

También hay que tomar en cuenta que Murillo, si bien es cierto que ya no es el titular indiscutible de temporadas anteriores, sigue teniendo una buena participación en los partidos ante importantes rivales.

De los 20 partidos que se han disputado del torneo liguero, Murillo ha participado en 18 de ellos, partiendo como titular en 11. Suma, entre todas las competencias 1.479 minutos y tan solo se ha quedado sin ver acción en cuatro encuentros (uno por lesión) de los 31 que el Marsella ha disputado.

El error que tuvo Murillo frente al PSG en la final de la Supercopa de Francia 2026 cuando Bradley Barcola le roba la espalda en el último gol para remontar, no hace justicia a la temporada que ha estado haciendo el panameño, siempre fuera de los reflectores.

La visión de un entrenador siempre debe ser respetada, sin embargo son ocasiones raras dentro del fútbol en la que un jugador es separado del grupo por un bajón de rendimiento o por esa “falta de hambre” que acusa De Zerbi a Murillo. Lo importante es que aún el panameño tiene tiempo para darle vuelta a la situación, ya que aún queda mucha temporada por jugar.