Tensión a las afueras del Estadio Azteca: madres buscadoras protagonizan protesta durante la inauguración del Mundial 2026

Mientras el mundo tenía los ojos puestos en la espectacular ceremonia de inauguración del Mundial 2026, a las afueras del Estadio Azteca se vivía una escena completamente distinta. Colectivos de madres buscadoras se concentraron en los alrededores del recinto deportivo para exigir justicia y visibilizar la crisis de personas desaparecidas que enfrenta México.

La movilización se desarrolló en medio de la llegada de miles de aficionados para el partido inaugural y, según los reportes difundidos desde el lugar, algunas de las manifestantes lograron superar los primeros cercos de seguridad instalados alrededor del estadio, generando momentos de incertidumbre entre los asistentes.

Ante la situación, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México desplegó un fuerte operativo con cientos de agentes para contener la protesta y resguardar los accesos al Azteca.

Videos compartidos en redes sociales mostraron a las fuerzas de seguridad rodeando a las manifestantes mientras continuaban sus consignas y exhibían pancartas con fotografías de familiares desaparecidos.

El contraste entre la celebración deportiva más importante del planeta y las demandas sociales que llevaron a las madres buscadoras hasta el estadio no pasó desapercibido.

Mientras dentro del recinto la música de artistas como Lila Downs, Maná, Shakira y J Balvin marcaba el inicio del torneo, en el exterior las manifestantes aprovecharon la atención mediática mundial para recordar que miles de familias mexicanas siguen esperando respuestas sobre el paradero de sus seres queridos.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado incidentes graves ni personas detenidas, aunque la movilización obligó a reforzar la seguridad en la zona durante las horas previas al comienzo oficial del Mundial.

La protesta se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados en redes sociales, donde las imágenes del operativo y de las madres buscadoras circularon junto a las postales de la fiesta inaugural.