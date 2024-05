Thomas Christiansen: ‘Queremos darle un fogueo a los jugadores de LPF’

Durante la conferencia de prensa, el seleccionador señaló que en su momento si querían contar con el delantero que milita en Ucrania, pero que por la situación que vive el país no pudo asistir al Final Four del torneo.

De esta lista, llama mucho la atención el regreso de jugadores que anteriormente no había citado para la Liga de Naciones de la Concacaf, como Eduardo Guerrero.

”Como siempre hacemos el trabajo de scouting con jugadores que tenemos en el radar y Eduardo Guerrero no es una sorpresa para nosotros. Lleva un tiempo marcando goles y la verdad es que tenía que haber estado para la Liga de Naciones, pero por lo que está pasando el país (Ucrania), problemas de salida, creo que incluso el tema de pasaporte le impidió estar en el torneo, pero si es un jugador que hemos tenido en mente”, afirmó el técnico sobre Guerrero.

”Tienen un escaparate para exigirse en el extranjero y que mejor en un mercado como el español. Son duelos amistosos y es una oportunidad para ellos. Queremos intentar aprovecharlo, que fichen por equipos, no solo en España, sino en otras ligas”, afirmó Christiansen.

Christiansen también se refirió al posible de llamado de Jiovany Ramos para las Eliminatorias y la Copa América y expresó que por su última lesión que sufrió con el Alianza Lima, Ramos no será contemplado para ambas listas ya que no llegaría a tiempo. “Llegaría muy justo a la Copa América y por eso hemos decidido no llamarlo”, exclamó el técnico.

Los convocados de Panamá para la gira en España

Porteros: Orlando Mosquera (Maccabi Tel-Aviv/Israel) y Eddie Roberts (CAI).

Defensas: Andrés Andrade (LASK Linz/Austria), Eric Davis (FC Kosice/Eslovaquia), Michael Murillo (Olympique Marsella/Francia), César Blackman (Slovan Bratislava/Eslovaquia), Edgardo Fariña (Municipal/Guatemala), Roderick Miller (Turan Tovuz IK/Azerbaiyán), Orman Davis (CAI), Sergio Ramírez (CAI) y Gabriel Brown (Árabe Unido).

Mediocampistas: José Luis Rodríguez (FC Famalicão/Portugal), Édgar Bárcenas (Mazatlán FC/México), Héctor Hurtado (CAI), Jovani Welch (Académico Viseu FC/Portugal), Kahiser Lenis (Jaguares de Córdoba/Colombia), Freddy Góndola (Maccabi Bnei Reineh/Israel) y Josiel Nuñez (Recreativo de Huelva/España).

Delanteros: Alfredo Stephens (Ironi Kiryat Shmona/Israel), Tomás Rodríguez (Monagas SC/Venezuela) y Eduardo Guerrero (Zorya Lugansk/Ucrania).