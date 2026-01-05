  1. Inicio
“Vine para ser ‘manager’, no entrenador”: Las declaraciones de Amorim que sentenciaron su salida del Manchester United

El exentrenador del Manchester United, Ruben Amorim.
El exentrenador del Manchester United, Ruben Amorim. AFP
Jean-Paul Francis Botello
  • 06/01/2026 00:00
En 63 partidos dirigidos, tan solo pudo cosechar la victoria en 25 de ellos, dejando números muy pobres para un técnico del Manchester United

Fue todo para Ruben Amorim dentro del Manchester United. El entrenador portugués fue despedido de su cargo tras el empate 1-1 ante el Leeds United el pasado domingo 4 de enero.

El exentrenador del Sporting Portugal terminó pagando cara su mala racha de resultados, dejando a un Manchester United en la sexta posición con 31 puntos (a tres de la cuarta posición) en 20 partidos en la Premier League.

Sus palabras luego del mencionado empate ante el Leeds United terminó por colmar la paciencia a los altos directivos, quienes ya habían tenido sus problemas con el entrenador. “Vine para ser el ‘manager’ del Manchester United, no solo el técnico del Manchester United”, fueron las palabras de Amorim tras este decepcionante empate para los aficionados de los Red Devils.

Para que haya un poco de contexto, en Inglaterra, ser manager de un equipo no es lo mismo que ser entrenador principal del club. Un manager tiene decisiones más allá de escoger a los 11 titulares para un partido o dirigir un entrenamiento. Tiene un voz de peso en los fichajes que se hará y en el estilo de juego se implementará en el equipo.

El despido de Amorim no fue simplemente por estas palabras, sino que venía de una cola de resultados que no están a la altura de un equipo como el Manchester United. Amorim llegó al Old Trafford procedente del Sporting Portugal en noviembre del 2014 y en 14 meses tan solo sumó 25 victorias en 63 partidos dirigidos, sufrió 23 derrotas y empató en 15 ocasiones durante su estancia en el United.

En estos meses que estuvo a cargo del equipo, Amorim no pudo conseguir algún título. Quizás la derrota más dolorosa llegó en la final de la UEFA Europa League 1-0 ante el Tottenham. Esa era la única vía que tenía el United para llegar a jugar la Champions League esta campaña, debido a que en la Premier League finalizaron en la 15° posición, la peor en toda su historia.

A pesar de haber tenido esa campaña tan desastrosa, le dieron un nuevo voto de confianza a Amorim, pero el United volvía a obtener resultados decepcionantes, como la eliminación en la Carabao Cup en la segunda ronda en la tanda de los penales a manos del Grimsby Town, un equipo de la cuarta división inglesa.

Relación inestable con la directiva

SI bien es cierto que por momentos de la temporada actual el United mostró signos de mejoría (enlazaron cinco partidos consecutivos sin derrota), la relación estaba rota desde los ‘despachos’.

La relación del portugués con el director deportivo, Jason Wilcox, quedó completamente fracturada, esto según diversos medios, tras sus últimas declaraciones previo a ser cesado como entrenador del equipo.

“Ese era el trato. Ese es mi trabajo. No ser entrenador. Si la gente no puede soportar a Gary Neville y las críticas a todo lo que hacemos, tenemos que cambiar el club. Solo quiero decir que vine aquí para ser el manager, no para ser el entrenador. En todos los departamentos, el departamento de ojeadores, el director deportivo... tienen que hacer su trabajo. Yo haré el mío durante 18 meses y luego seguiremos adelante”, llegó a decir el portugués.

Pero las cosas vienen desde días atrás. Anteriormente Amorim dejó en evidencia que para jugar al estilo que quería, con el 3-4-3, tendrían que llegar más jugadores. “Tengo la sensación de que, si queremos jugar un 3-4-3 perfecto, necesitamos gastar mucho dinero y tiempo. Así que estoy empezando a comprender que eso no va a suceder. Por lo tanto, quizá tenga que adaptarme”.

Las indirectas hacia Wilcox no cesaron y Amorim le recriminó en varias ocasiones. “A veces yo tengo una idea y Jason y la junta directiva tienen otra, pero, en cada decisión que tomamos, tenemos que llegar a un acuerdo. Eso es muy importante porque no hay que hacerlo todo para el entrenador, ya que este puede cambiar, pero entonces hay que cambiarlo todo. También hay que entender que el entrenador conoce la forma de jugar”, dijo el ya exentrenador del United.

Baile de entrenadores

Lo cierto de todo esto es que el portugués ya forma parte de una larga lista de entrenadores que no han logrado devolverle la gloria al club desde la salida de Sir Alex Ferguson en el 2013. En 12 años, el club ha tenido hasta 10 entrenadores.

David Moyes, Ryan Giggs, Louis van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Michael Carrick (interino), Ralph Ranginck, Erik ten Hag, Ruud van Nistelrooy (interino) y Amorim.

Ahora le quedará a la cúpula del United encontrar un nuevo entrenador. Ya se barajan varios nombres, entre ellos Xavi Hernández, el recién también despedido del Chelsea Enzo Maresca o Gareth Southgate. Mientras tanto, Darren Fletcher, entrenador del equipo sub-18 se hará cargo del equipo, comunicó el club.

