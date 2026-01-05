“Vine para ser ‘manager’, no entrenador”: Las declaraciones de Amorim que sentenciaron su salida del Manchester United

Fue todo para Ruben Amorim dentro del Manchester United. El entrenador portugués fue despedido de su cargo tras el empate 1-1 ante el Leeds United el pasado domingo 4 de enero.

El exentrenador del Sporting Portugal terminó pagando cara su mala racha de resultados, dejando a un Manchester United en la sexta posición con 31 puntos (a tres de la cuarta posición) en 20 partidos en la Premier League.

Sus palabras luego del mencionado empate ante el Leeds United terminó por colmar la paciencia a los altos directivos, quienes ya habían tenido sus problemas con el entrenador. “Vine para ser el ‘manager’ del Manchester United, no solo el técnico del Manchester United”, fueron las palabras de Amorim tras este decepcionante empate para los aficionados de los Red Devils.

Para que haya un poco de contexto, en Inglaterra, ser manager de un equipo no es lo mismo que ser entrenador principal del club. Un manager tiene decisiones más allá de escoger a los 11 titulares para un partido o dirigir un entrenamiento. Tiene un voz de peso en los fichajes que se hará y en el estilo de juego se implementará en el equipo.

El despido de Amorim no fue simplemente por estas palabras, sino que venía de una cola de resultados que no están a la altura de un equipo como el Manchester United. Amorim llegó al Old Trafford procedente del Sporting Portugal en noviembre del 2014 y en 14 meses tan solo sumó 25 victorias en 63 partidos dirigidos, sufrió 23 derrotas y empató en 15 ocasiones durante su estancia en el United.

En estos meses que estuvo a cargo del equipo, Amorim no pudo conseguir algún título. Quizás la derrota más dolorosa llegó en la final de la UEFA Europa League 1-0 ante el Tottenham. Esa era la única vía que tenía el United para llegar a jugar la Champions League esta campaña, debido a que en la Premier League finalizaron en la 15° posición, la peor en toda su historia.

A pesar de haber tenido esa campaña tan desastrosa, le dieron un nuevo voto de confianza a Amorim, pero el United volvía a obtener resultados decepcionantes, como la eliminación en la Carabao Cup en la segunda ronda en la tanda de los penales a manos del Grimsby Town, un equipo de la cuarta división inglesa.