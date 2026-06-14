Vuelo de la Selección de Uruguay a Miami se retrasa por falta de permisos

El viaje de la Selección de Uruguay hacia Miami sufrió un contratiempo inesperado. El avión que debía trasladar al plantel no cuenta con los permisos necesarios para ingresar a Estados Unidos, lo que obligó a suspender la salida prevista.

La delegación uruguaya tenía programado viajar este domingo rumbo a Florida para continuar con su preparación, pero las autoridades aeronáuticas informaron que la aeronave asignada no cumplía con los requisitos de ingreso al espacio aéreo estadounidense.

Este inconveniente generó incertidumbre en la planificación del equipo, que ahora deberá esperar la resolución de los trámites o la asignación de otro vuelo habilitado.

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) trabaja junto a la aerolínea y las autoridades competentes para encontrar una solución en el menor tiempo posible.

El retraso no solo afecta la logística del plantel, sino también la agenda de entrenamientos y compromisos pactados en Miami, donde la Selección tenía previsto realizar prácticas y actividades oficiales.

Hasta el momento, no se ha confirmado una nueva hora de salida, aunque se espera que el problema se resuelva en las próximas horas para evitar mayores complicaciones en la preparación del combinado nacional.