Herrera, tierra prolífica de insignes peloteros del béisbol mayor

Se dice con cierta justicia, aunque no con total certeza, que el béisbol se desarrolló mayormente en las ciudades terminales (como se le llamaba en esos tiempos) de Panamá y Colón.

Es real que los primeros vestigios, pasos y prácticas se dieron, efectivamente, en esas provincias, por la construcción del ferrocarril, luego del canal, y seguidamente por el movimiento económico y financiero que se dio producto de ello.

Es más, las primeras actividades deportivas fueron el resultado de estas circunstancias y, lógicamente, las primeras ciudades impactadas fueron éstas.

No obstante, esto no impidió que los efectos de estas primeras prácticas alcanzaran otras regiones, por el movimiento de personas de una ciudad a otra o de una provincia a otra, etc.

Fue así como, en el caso del juego de pelota, llegó ‘casi que de prisa’ a diversas provincias, como fue el caso, por ejemplo, de Herrera.

“Finalizada la ‘Guerra de los Mil Días’, por el año de 1900, Chitré fue centro de veraneo de distinguidas familias de la capital (...). Fueron quienes trajeron a Chitré, en esos lejanos días, los primeros implementos para practicar el béisbol”, señaló el periodista Darío Delgado en una revista de la Liga Provincial de Herrera.

Este detalle lo extrajo de un artículo hecho por Carmelo Spadafora para el libro ‘Memorias de los Campeonatos Nacionales de Béisbol Aficionado’, de Sergio Pérez, Plutarco Cohen y Olegario Corro, editado hace casi sesenta años.

“De los pocos terrenos planos que había en Chitré, escogieron el cuadro que arreglaron en el ‘Llano de Los González’, situado en lo que hoy es el populoso barrio de Llano bonito”, detalló Delgado en su nota.

“A medida que el entusiasmo por el béisbol crecía se tuvo que habilitar varios cuadros en diferentes sectores de Chitré, como El Vigía, el de las Placetas, en el potrero de Benito Solís (...)”, añadió.