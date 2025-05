Inter y PSG, estilos opuestos en una final inédita

Paris Saint-Germain e Inter de Milán se encuentran este sábado en el Allianz Arena de Múnich en el partido más esperado por el trofeo más codiciado de las competiciones europeas entre clubes: la Champions League de la UEFA 2024-25. Será también una final con todos los estamentos de seguridad alemanes en el mayor estado de alerta y sensibilidad, tras el incidente doloroso en Inglaterra que arrolló a los hinchas del Liverpool.

El torneo que este año cambió de formato y en el cual participan los equipos de las 55 asociaciones europeas miembros de la UEFA, está considerado para algunos periodistas deportivos como un mundial anual de clubes por el seguimiento multitudinario, la pasión de rivalidades que genera, el nivel de los partidos (sobre todo en las instancias finales) y las cifras millonarias que mueve. Aunque en él no participen equipos profesionales de las otras cinco confederaciones, al vencedor se le suele apreciar como el mejor equipo del fútbol profesional, considerando que Europa acoge a la élite de este deporte.

Si le dieran a elegir al Inter de Milán y al Paris Saint Germain entre ganar la final de la Champions League de la UEFA o la Copa Mundial de Clubes de la FIFA que los convocará a ambos a partir del 15 de junio en Estados Unidos, posiblemente de cara hacia los medios de comunicación dirían que ambas, aunque sin ambivalencias para sus adentros seguramente se inclinarían por elegir la Champions. La Copa Mundial de Clubes de la FIFA es una competición nueva de 32 equipos de las seis confederaciones a celebrarse cada cuatro años que necesita asentarse y ganar prestancia para posicionarse.

La obtención del título de la Liga de Campeones es un hito histórico para cualquiera de los dos clubes, el campeonato que se inició en la temporada 1955-56 con el nombre de Copas de Clubes Campeones Europeos adoptando el actual nombre de Champions League de la UEFA en 1992, no lo ha podido ganar nunca el Paris Saint Germain y será la segunda vez que esté presente en una final, tras haberlo hecho en la temporada 2019-20 en donde perdió 1-0 frente el Bayer Múnich. Ganarla se ha convertido en una obsesión para el conjunto francés de propiedad catarí, que en esta búsqueda ha contratado en la última década jugadores estelares, entre estos a Neymar, Lionel Messi y Mbappé, sin lograr conseguirla.

Mientras que el Inter de Milán, cuyo nombre oficial es Football Club Internazionale Milano 1908 S.P.A., la ha ganado en tres ocasiones 1964,1965 y 2010, y la ha perdido igualmente en tres oportunidades 1967, 1972 y la más reciente hace dos años cuando cayó 1- 0 ante el Manchester City de Inglaterra, el 10 de junio de 2023. En aquella ocasión como en la de este sábado, su entrenador es Simone Inzaghi.

Inzaghi, quien dirige al Inter desde el 3 de junio de 2021, es el entrenador con más títulos en Italia. Ganó con el Inter la Serie A en la temporada 2023-24, el llamado Scudetto, pero el pasado viernes no pudo retenerlo en la 2024-25, al perderlo en la última jornada de la liga cuando el Napoli se impuso en una reñida y cerrada disputa. El Inter está en la final después de haber eliminado al Barcelona de Hansi Flick con todas sus figuras: Pedri, Lamine Yamal, Cubarsi, Olmo, Lewandowski, Ferrán Torres, etc., después de dos partidos que ya están en la videoteca registrados entre los mejores de esta versión, con un empate 3-3 en Barcelona y la victoria del Inter, en San Siro, en una definición 4-3 en la prórroga. Trece goles en los dos partidos.

Luis Henrique, que está dirigiendo al PSG desde julio de 2023, ha recuperado con los parisinos la capacidad en la dirección técnica, que quedó golpeada debido a la mala campaña con la Selección de España en Catar 2022. Cumplió con el PSG en su primera temporada, alcanzando la Supercopa, la Copa y la Ligue 1, títulos que regularmente suelen estar al alcance; en la Champions League 2023-24, los llevó hasta las semifinales en donde fueron eliminados por el Borussia Dortmund.

La prensa francesa presagiaba de la presente temporada que iba a ser mala por la salida de Mbappé al irse al Real Madrid llevándose consigo la cuota de gol que aportaba. Luis Henrique desafió la partida del delantero planteando que sin Mbappé el equipo iba a jugar mejor; demostró toda su capacidad de gestión ganando la Ligue 1 con récord de puntos, obteniendo la Copa de Francia y dando un paso más allá, plantando al equipo en su segunda final en la Champions dejando en el camino a tres importantes equipos ingleses: al Liverpool en octavos de final, Aston Villa en cuartos y al Arsenal en semifinales.

Luis Henrique conoce la presión que conlleva alzar La Orejona (el trofeo que caracteriza la competición), lo hizo dirigiendo al Barcelona en el 2014-15 venciendo 3-1 en la final a la Juventus, otro club italiano como el Inter, para darle a los catalanes su quinta Champions. El PSG se presenta con un Ousmane Dembelé en gran momento pudiendo fortalecer con una gran actuación sus firmes opciones al Balón de Oro este año, y un Khvicha Kvaratskhelia dominador creativo del mediocampo.

El título en disputa el sábado le concede al campeón, aparte de una jugosa cifra de dinero, la clasificación a la fase de liga de Champions League 2025-26, un premio que ya tiene el Inter por haber quedado subcampeón en la liga italiana el viernes pasado y el PSG por ser campeón de la francesa. Además, le concede jugar la final de la Supercopa de la UEFA, lo clasifica también para la Copa Intercontinental de la FIFA 2025 y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2029.

No es poca cosa lo que está en juego, de allí el que esperar un partido en el que brille el buen juego es más un deseo. Muchas finales no cumplen las expectativas de los aficionados porque el objetivo es ganarlas, esto condiciona a los equipos a ser conservadores, jugar a no equivocarse y a esperar un descuido del rival para tomar ventaja, relegando el espectáculo a los últimos lugares de la agenda en el campo de juego.

En las aspiraciones de algunos aficionados, la ilusión era que a esta final llegaran el Barcelona y el PSG, sustentándolo en el concepto ofensivo de ataque permanente y presión con bloque alto del que han hecho gala estos dos conjuntos, lo cual presagiaba una final atractiva de ida y vuelta, que pudiese quedar entre las mejores finales.

Al Inter, por su sangre italiana, se le percibe como un equipo metódico que sabe golpear en momentos precisos; sin embargo, en la final que perdieron ante el Manchester City, en el 2023, los italianos propusieron en muchos momentos un partido más abierto de lo que el Manchester City hizo. De aquel partido están aún en el equipo italiano disponibles con las lecciones aprendidas: Acerbi, Bastoni, Barella, Galhanoglu, Dimarco y Lautaro Martínez.

En esta perspectiva no es de extrañar que el PSG adopte un planteamiento más precavido ante un conjunto nerazzurri que hace de su orden defensivo y su ataque veloz un arma italiana que le ha permitido llegar invicto en el torneo a esta final. Será un sábado de fútbol pleno, con el Inter-PSG para verlo por televisión a las 2:00 p.m. abriendo la tarde y, localmente, el San Francisco vs. Plaza Amador, para acompañarlo presencialmente en la definición, a las 6:00 p.m., del título del Torneo Apertura de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), en el Rommel Fernández.