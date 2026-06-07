Jorge Dely Valdés: ‘Yo apuesto a Panamá como segundo de grupo en el Mundial’

Esta semana inicia la Copa Mundial de la FIFA 2026 y Panamá dirá presente por segunda vez en su historia. Los dirigidos por Thomas Christiansen enfrentarán el duro desafío en enfrentarse a Croacia, Ghana e Inglaterra dentro del Grupo L del certamen. A pesar de enfrentarse a duro rivales, la leyenda del fútbol panameño, Jorge Dely Valdés, en entrevista exclusiva con La Estrella de Panamá, dio su perspectiva de lo que puede llegar hacer el equipo panameño dentro del certamen mundialista. Sumado a ello, el que fuese segundo entrenador del combinado panameño en el proceso del 2014, destacó las diferencias de la generación de Rusia 2018 con la actual y habló de otros temas como la convocatoria de Alberto Quintero.

Panamá nuevamente en un Mundial

“Creo que todos estamos con una ilusión de lo que pueda hacer en nuestra segunda Copa del Mundo. Cuando uno ve ese primer tiempo contra Brasil, crece la ilusión de uno porque Panamá desarrolló las ideas que lleva trabajando durante todo el proceso. Fue un equipo con mucho criterio y personalidad”.

Generación del 2018 con la actual

“Es difícil poder comparar. Creo que fue un mérito aparte por parte de los jugadores que fueron a la Copa del Mundo en Rusia 2018 porque, además de que fueron los primeros en llevarnos a un Mundial, cuando uno ve jugador por jugador creo que todos ellos fueron futbolistas que ya están en nuestra historia. No solo por esa primera clasificación sino por la carrera que hicieron cada uno de ellos. Individualmente habían jugadores con 12 y 15 años de carrera en la selección y eso hay que tomarlo en cuenta”.

Exigencia para el Mundial 2026

“Los rivales no serán los mismos, solo Inglaterra. Este es un grupo de jugadores que vienen jugando ocho años juntos y son la base del equipo. La idea de juego es diferente a la del entrenador anterior y eso hay que reconocerlo. Cuando tu juegas tu primer Mundial, buscarás superar lo que hiciste en su segunda Copa del Mundo. Eso es algo normal. En Rusia estábamos experimentando lo que era ese torneo, ahora la gente te va a exigir más. Los jugadores y cuerpo técnico saben que pueden dar más.

Panamá clasificando como segundo de grupo

“A mí me gusta mucho este grupo. Por lo que estamos desarrollando nosotros, siento que tenemos muchas posibilidades. Muchos hablando del partido contra Ghana, pero también hay que ver los otros partidos. Panamá puede hacer una gran presentación, tengo fe de ello. Yo apuesto a Panamá como segundo de grupo”.

Ser la gran sorpresa

“Lo que Panamá ha desarrollado en estos años amerita que sea una selección como lo fue Marruecos en el 2022 o Costa Rica en el 2014. Lo hemos demostrado en Concacaf, hemos estado entre los primeros tres puestos y somos el mejor de Centroamérica. Hemos enfrentado a grandes rivales, con buenos partidos ya sea en Copa Oro o Liga de Naciones. A los más grandes les hemos hecho partidos espectaculares. Hemos ganado y perdido pero creo que Panamá está para grandes cosas. Por eso digo...la gente dice Ghana, pero también está Croacia y cuidado con un segundo puesto”.

Sentarse en la mesa de Estados Unidos, Canadá y México

“Si podemos hacerlo. Me acuerdo cuando tomamos el proceso del 2014 y una de nuestras metas era meternos en un espacio entre los grandes. Hasta ese entonces no estábamos entre los grandes. Ganarle a México en la Copa Oro 2013 no fue fácil. Nosotros logramos ganarle a Canadá y creo que era la primera vez que lo hacíamos en Eliminatorias. Con estos resultados no ganamos ese respeto, de estar entre los grandes. Ahora dicen ‘enfrentarse a Panamá no es cualquier cosa’. En el siguiente proceso con Hernán Darío Gómez llegamos al primer Mundial. Ahora con Thomas Christiansen hemos hecho cosas importantes en Copa Oro, Liga de Naciones y Copa América”.

Etapa como segundo entrenador de Thomas Christiansen

“Todos los entrenadores tratan de estudiar muy bien a los rivales. Thomas hace eso con el videoanalista que tenemos. Esa dupla que tiene ahora con Guillem Escriu es increíble. He trabajado con muchos analistas y Guillem es uno de los mejores”.

Rol de Kadir Barría

“Todos los jugadores que están juegan en ligas importantes. Muchos hablan de un proceso. Quizás si hubiera llegado un poco antes, si hubiera jugado un torneo importante a nivel de selección, quizás el cuerpo técnico hubiese tenido más clara la toma de decisión. Los entrenadores están para tomar decisiones. Kadir es joven, aún no está consolidado en primera división. Tiene que desarrollarse más, pero tenemos garantías de que es un buen delantero y tiene futuro en la selección. Con los delanteros que tenemos era difícil meterse”.

Lo que le hizo falta a Kadir para estar en el Mundial

“Quizás lo que le hizo falta a Kadir fue tener un poco más de rodaje en la selección. Son poco los partidos que ha jugado para tomar una decisión con respecto a un Mundial”.

Alberto Quintero en la lista de los 26 convocados

“En lo personal estoy muy contento por su convocatoria. Tuvo la oportunidad de estar en Rusia 2018, pero sabemos la lesión que tuvo a pocos días de empezar el torneo. Tuve la oportunidad de compartir con él en la concentración y fue una lástima. Fue un pilar en esa clasificación a Rusia. No solo aportará en el camerino. Existe ese debate de porque Alberto sí y Kadir no. Ellos son jugadores en posiciones diferentes, tienen características diferentes y no se les puede comparar. Pero si estoy contento por su convocatoria, pienso que es merecida. Es tricampeón con el Plaza Amador y siendo figura del equipo. Aportará experiencia y los minutos que puede que juegue seguramente ayudará dentro del campo”.

Líder dentro del equipo

“El equipo completo debería de llevar la batuta. Es un grupo que su punto fuerte es lo colectivo. Obviamente las individualidades las necesitas en un momento determinado. Esas cosas las llevan a lo colectivo. Se conocen a la perfección porque tienen muchos partidos jugando juntos. Más de 30 partidos juntos eso te hacen un buen equipo. Esta selección tiene clara las ideas cuando está en el campo, tanto cuando tiene como cuando no tienen la pelota”.

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