José Córdoba sigue destacándose en la élite en Europa

Si hay un jugador de la selección de Panamá que está en estos momentos contrastados con su equipo en Europa ese es José Córdoba. El zaguero de apenas 24 años ha sabido mantener su nivel entre los mejores del mundo en una liga tan exigida como lo es la Championship de Inglaterra, el cual es la categoría de plata del fútbol inglés, con el Norwich City.

La labor de Córdoba en la última línea está siendo tan sustancial que en los últimos partidos ha disputado todos los minutos, a excepción del partido contra el West Bromwich por la FA Cup el pasado sábado 14 de febrero. Su técnico, Philippe Clement, decidió darle descanso al panameño, luego de encadenar hasta seis partidos viendo minutos.

El hecho de que ahora el panameño se ha contrastado dentro del 11 titular en el equipo, así como también la subida de nivel del equipo no es coincidencia. En el tiempo que estuvo de baja Córdoba con el Norwich, el equipo entró en un periplo de resultados, llegando hasta los puestos de descensos. Ahora con la vuelta del futbolista panameño, el Norwich ha levantado cabeza y en estos momentos se posicionan en el puesto 17 de la liga, a nueve puntos de los play-off aún con 14 partidos por jugar.

Si nos vamos a los números de Córdoba en la presente campaña, es uno de los defensores con mayor cantidad de minutos. Esto tomando en cuenta que se perdió 10 encuentros por lesión. Córdoba suma 1.164 minutos en la Championship hasta el momento, distribuidos en 15 partidos. Suma un duelo en la FA Cup el cual disputó contra el Walsall el pasado 11 de enero. De todos los defensores, es el quinto con más minutos disputados con el Norwich City.

Si nos vamos más al detalle, Córdoba encadena seis partidos viendo minutos con el equipo, cinco de ellos partiendo como titular y completando los 90 minutos. Contra el West Bromwich por la Championship, saltó al terreno de juego en la segunda parte, cumpliendo con una nota alta en el partido.

Con apenas 24 años, Córdoba ha sabido como lograr cosas importantes a nivel de selección, así como a nivel de clubes. Con buena salida de balón, buen juego aéreo, visión de juego para salir jugando y sobre todo con esa fortaleza física y velocidad que tiene, se ha convertido en uno de los defensas más confiables de la región en Centroamérica.