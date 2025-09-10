Juegos Suramericanos de la Juventud dejarán más de $75 millones a Panamá

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/miguel-ordonez" target="_blank">El director del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Miguel Ordoñez</a>, confirmó que el <b>Consejo de Gabinete</b> formalizó el desarrollo en Panamá de los <b>'IV Juegos Suramericanos de la Juventud'</b>, que se celebrarán del 12 al 25 de abril de 2026.Los juegos forman parte de la estrategia del <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/jose-raul-mulino" target="_blank">presidente José Raúl Mulino</a> de posicionar al país como un <i>hub</i> regional para todo tipo de encuentros internacionales, tanto deportivos como culturales y económicos.<b>Ordoñez destacó que la organización del evento deportivo generará entre 90 y 100 empleos especializados</b>, con personal que recibirá formación en áreas, como logística, mercadeo y finanzas, para atender los requerimientos de alrededor de 15 delegaciones nacionales que participarán en la cita.Además, proyecto un impacto económico superior a los 75 millones de dólares, impulsado por la llegada de más de 2 mil atletas y 750 oficiales <b>(entrenadores, árbitros, médicos y personal de apoyo</b>), sumado al turismo que generarán los 13 días de competencias. La inversión presupuestada para este proyecto asciende a 24.6 millones de dólares.En cuanto a la preparación logística, el director de Pandeportes informó que las obras de infraestructura deportiva presentan un avance del 81%.<b>El pasado viernes, en el parque Urracá, se realizó el acto protocolar para marcar el comienzo de la cuenta regresiva de 219 días hacia la inauguración. </b>Durante la ceremonia se desveló un reloj que acompañará la espera hacia la apertura de los juegos, donde los jóvenes atletas competirán en 23 disciplinas y 30 modalidades deportivas.