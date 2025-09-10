Cerca de 200 detenidos a media mañana en Francia en las protestas para bloquear el país

Cerca de <b>200 personas</b> han sido detenidas en <b>Francia </b>hasta media mañana de este miércoles en las operaciones de las fuerzas del orden para impedir medio centenar de bloqueos registrados, sobre todo en autopistas e infraestructuras de transportes, al comienzo de la j<b>ornada de protestas</b> contra los <b>ajustes presupuestarios.</b>Estas cifras han sido hechas públicas por el <b>ministro del Interior, Bruno Retailleau,</b> que en una comparecencia ante la prensa ha cargado contra las <b>'acciones violentas' </b>que se han producido y ha hecho hincapié en el desarrollo inicial de una jornada de protestas que 'nada tiene qué ver con una movilización ciudadana' porque está siendo <b>'distorsionada'</b> por <b>'la extrema izquierda'.</b>Para ilustrarlo, ha explicado que se han constatado acciones dirigidas por 'grupúsculos' de personas en muchos casos encapuchados que tienen <b>'el ADN de la ultraizquierda y de la extrema izquierda'.</b>'En <b>Francia </b>existe el derecho a manifestarse, pero a condición de respetar la ley', ha subrayado el ministro, que ha reiterado que la orden a los <b>'cerca de 80.000' </b>policías y gendarmes movilizados es 'no permitir ningún bloqueo'. 'He dado consignas de gran firmeza, de gran reactividad', ha indicado.Entre las acciones que se han producido de madrugada y en la primera parte de la mañana, ha destacado el 'sabotaje' a unos cables que ha obligado a suspender la circulación de trenes entre <b>Toulouse y Auch (suroeste).</b>El ministro, que forma parte del partido conservador <b>Los Republicanos (LR),</b> ha criticado a responsables políticos que en las redes sociales han lanzado mensajes de llamamiento 'a la insurrección o a la violencia', en una alusión apenas velada a L<b>a Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon.</b>También ha lanzado una advertencia porque desde última hora de la mañana y por la tarde los organizadores de la protesta han convocado manifestaciones en las que, según Retailleau,<b> 'van a intentar infiltrarse'</b> grupos de ultraizquierda para llevar a cabo acciones violentas.El <b>titular de Interior</b> ha reiterado que las fuerzas del orden intervendrán para detener a los autores de esas acciones y presentarlos ante la Justicia.La protesta que tiene como lema <b>'bloqueemos todo'</b> surgió inicialmente en las redes sociales pero luego ha sido copada por organizaciones y personas de la izquierda radical con el apoyo notorio de LFI y de algunos sindicatos para denunciar sobre todo los planes del Gobierno saliente para proceder a un ajuste de casi <b>44.000 millones de euros en los presupuestos de 2026.</b>Desde primera hora de la mañana ha habido bloqueos en autopistas y rondas de circunvalación de las grandes ciudades como <b>París, Lyon, Marsella o Rennes, </b>con enfrentamientos en muchos casos entre manifestantes y fuerzas del orden.