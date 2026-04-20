Juegos Suramericanos: Panamá conquista el oro en final de Flag Football femenino

La selección femenina de Panamá volvió a imponer su dominio en el Flag Football regional al derrotar 64-0 a Venezuela en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026. La final fue celebrada en el Estadio Emilio Royo.

El conjunto panameño mostró superioridad desde el inicio del encuentro, cerrando el primer tiempo con 43 puntos y ampliando ventaja en la segunda mitad con 21 unidades adicionales.

Con este resultado, Panamá reafirma su condición de potencia en esta disciplina dentro del torneo, donde ha sido protagonista constante en los últimos años.

La victoria femenina contrasta con el resultado del equipo masculino, que horas antes cayó en un cerrado duelo ante Brasil por 34-32, quedándose con la medalla de plata en el mismo escenario.

En el balance general de la delegación panameña en los Juegos, el país suma hasta ahora 17 medallas: 4 de oro, 3 de plata y 10 de bronce, ubicándose en la octava posición del medallero.

Camino al oro

El recorrido de las panameñas hacia la final incluyó varias victorias contundentes, entre ellas un 53-14 ante Brasil y dos amplios triunfos frente a Venezuela por 62-0 y 56-0 en fases previas, además de una sólida actuación ante Brasil 61-6, consolidando su paso invicto hacia la disputa por el oro.

Con este triunfo, el Flag Football femenino panameño cierra una actuación impecable y confirma su crecimiento en el ámbito deportivo regional.