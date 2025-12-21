Kobayashi le roba el protagonismo a Prevc en la última prueba antes del Cuatro Trampolines

El japonés Ryoyu Kobayashi, doble vencedor de la Copa del Mundo de saltos de esquí nórdico (2019 y 2022), ganó ayer la prueba de esa competición disputada en el trampolín grande de Engelberg, la segunda del fin de semana en la citada estación suiza; donde le robó el protagonismo, al relegarlo al segundo puesto, al esloveno Domen Prevc: líder de la general y vencedor el sábado.

Kobayashi, de 29 años, firmó este domingo su trigésima séptima victoria en la competición de la regularidad, la segunda de la temporada, después de la lograda en el trampolín olímpico de Lillehammer (Noruega) y tras avanzar cuatro puestos entre mangas.

Evitando de esa forma la que hubiese sido la sexta seguida -la segunda en apenas 24 horas- de Domen Prevc, que sigue de forma sólida al frente de una competición en la que ahora es segundo el nipón, que le discutirá el triunfo en el Cuatro Trampolines, que arranca en una semana y cuyas pruebas también puntúan para la Copa del Mundo.

Prevc, que el sábado había logrado su quinta victoria seguida, después de los dos triunfos dobles firmados en Wisla (Polonia) y en Klingenthal (Alemania), se quedó con las ganas de firmar un tercer ‘doblete’ seguido.

Eso, apenas unas horas después de que su hermana pequeña, Nika, se anotase, en idéntico escenario, la prueba de la Copa del Mundo femenina en la que relegó al segundo puesto a la noruega Anna Odine Ström y que acabó sexta la japonesa Nozomi Maruyama: líder de la general con 94 puntos de ventaja (810 frente a 716) sobre la eslovena.

En una prueba marcada por el viento y las condiciones cambiantes, Domen apuntaba a un sexto triunfo seguido liderando la primera ronda; aunque esta vez lo hacía igualado con el alemán Philipp Raimund, que había saltado un metro menos que él en la ‘Gross-Titlis Schanze’, pero que se había ido al descanso con idéntica puntuación: 150,7.

El noruego Johann Andre Fonfang -séptimo al final-, que había saltado 130 metros y medio, era tercero, con 149,1 puntos: exactamente una décima más que Kacper Tomasiak, la joven promesa polaca -de 18 años-, y con 4,1 unidades sobre el gran Ryoyu; que era quinto y que dentro de una semana empezará a luchar por un cuarto triunfo final en el Cuatro Trampolines, prestigioso torneo en el que es uno de los únicos tres de toda la historia en haberlo ganado con un ‘Grand Slam’: ganando en las cuatro rampas en una misma edición.

El austriaco Stefan Kraft, que el pasado 25 de noviembre, al ganar en Falun (Suecia), logró su cuadragésima sexta victoria en la Copa del Mundo -igualando la segunda marca histórica del ya fallecido finlandés Matti Nykaenen y colocándose siete triunfos del récord que posee su compatriota el retirado Gregor Schlierenzauer-, no pasó del decimonoveno puesto final tras acabar decimocuarto en la primera ronda.

En la que quedó eliminado, con la trigésima cuarta posición, su compatriota Daniel Tschofenig, último ganador del Globo de Cristal. Se llegó a temer por la suspensión de la prueba sin la disputa de la segunda ronda -hubiese valido el resultado de la primera-, pero finalmente se llevó a cabo el acto decisivo, en un trampolín construido en 1971 y que fue reedificado en 2016; precisamente el año en el que Domen Prevc había dejado el récord del mismo en 144 metros.

Domen, de 26 años y 14 veces victorioso en Copa del Mundo -que ganó hace diez temporadas su hermano mayor, Peter, ya retirado y que sumó 24 triunfos en esta competición- mantuvo sin problemas el liderato en la general, pero se le atragantó dos veces la jornada dominical.

Primero, el austriaco Stephan Embacher -octavo al final- le quitó el récord del trampolín con un salto de 145 metros que, no obstante, sólo le valió para pasar decimocuarto a la ronda de los mejores treinta. Después, Kobayashi puso fin a la racha del campeón de Kranj.

Postulándose de esa forma como su principal rival en el renombrado torneo navideño, que arranca el lunes 29 de diciembre en Oberstdorf y que se prolongará, asimismo en Alemania, con la tradicional prueba de Año Nuevo de Garmisch-Partenkirchen; antes de cerrarse, como es habitual, en Austria: donde el 3 de enero se saltará en el Bergisel de Innsbruck y el Día de Reyes se coronará al ganador de la septuagésima cuarta edición en Bishofshofen.

Kobayashi, que era quinto tras la primera ronda, en la que había saltado 133 metros, añadió un segundo intento de 132 para ganar con 310 puntos. Exactamente 3,6 más que Prevc. Raimund se tuvo que conformar con la cuarta plaza final -a 13,4 unidades del astro nipón- y Tomasiak, con la quinta -a 16,2-; porque otro alemán, Felix Hoffmann, avanzó tres plazas y acabó tercero: a 6,2 puntos del asiático.

Prevc lidera la Copa del Mundo con 850 puntos, 199 más que Kobayashi -que lo dará todo por capturar por cuarta vez la estatuilla del Águila Dorada- y con 344 de ventaja sobre otro esloveno, Anze Lanisek; que tampoco renunciará a luchar por el triunfo en el Cuatro Trampolines.