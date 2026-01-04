La FIFA llevaría el Mundial de Clubes 2029 a Marruecos

Hace no más de un año se llevó a cabo el primer Mundial de Clubes de la FIFA bajo su nuevo formato. Este fue de gran gusto para muchos espectadores y desde ya el ente deportivo está trabajando para llevar a cabo su segunda edición en el 2029.

De acuerdo con diferentes sitios, Marruecos tiene la delantera para organizar este torneo que agrupa a los mejores clubes de las seis confederaciones existentes. A pesar de que otros países como Estados Unidos, quienes organizaron la edición del 2025, Catar o Brasil tienen intenciones de levantar la mano para la candidatura, el país marroquí tendría un “99% de probabilidades” de ser sede, describen diferentes sitios.

“Marruecos se ha convertido en el principal candidato para albergar el Mundial de Clubes de 2029, según fuertes datos que circulan en el mundo del fútbol continental e internacional, lo que confirma su importante ventaja sobre las demás candidaturas”.

“La tendencia general dentro de los círculos de toma de decisiones se ha vuelto clara. Las mismas fuentes consideran que la FIFA cree la organización del Mundial de Clubes de 2029 como una fase de prueba avanzada de las infraestructuras y capacidades organizativas de Marruecos, ya sea en términos de estadios, instalaciones logísticas o experiencia acumulada en la gestión de competiciones de dimensión mundial”.

“Las posibilidades de Marruecos de albergar la edición de 2029 son de alrededor del 99%, señalando que la decisión final sigue dependiendo del anuncio oficial de la FIFA”, señalan desde el país africano.

Si finalmente Marruecos termina siendo sede del torneo, le servirá como antesala para lo que será la Copa Mundial de la FIFA 2030, cuya la compartirá con España y Portugal. Recordar que la decisión es totalmente del máximo ente deportivo, por lo que hasta el momento no hay una decisión oficial sobre en donde se realizará la próxima edición del Mundial de Clubes.