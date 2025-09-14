La gimnasta panameña Karla Navas celebra su cumpleaños con medalla de bronce en París

La gimnasta panameña <b><a href="/tag/-/meta/karla-navas">Karla Navas</a></b> celebró su cumpleaños número 21 <b>subiendo al podio internacional </b>después que este domingo conquistará la <b>medalla de bronce en la final de salto</b> de la <b>FIG World Challenge Cup 2025</b>, que se disputa en París.Navas, quien <b>ya había asegurado su clasificación a la final de este aparato un día antes</b>, volvió a mostrar su consistencia y calidad en el escenario europeo, alcanzando un puntaje de <b>13.883</b> que le aseguró la <b>tercera posición</b>.El logro consolida el gran momento deportivo que vive la atleta panameña en este 2025, donde ha demostrado progresos notables y una proyección internacional cada vez más sólida.