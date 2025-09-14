La gimnasta panameña Karla Navas celebra su cumpleaños con medalla de bronce en París

La gimnasta panameña Karla Navas celebró su cumpleaños número 21 subiendo al podio internacional después que este domingo conquistará la medalla de bronce en la final de salto de la FIG World Challenge Cup 2025, que se disputa en París.

Navas, quien ya había asegurado su clasificación a la final de este aparato un día antes, volvió a mostrar su consistencia y calidad en el escenario europeo, alcanzando un puntaje de 13.883 que le aseguró la tercera posición.

El logro consolida el gran momento deportivo que vive la atleta panameña en este 2025, donde ha demostrado progresos notables y una proyección internacional cada vez más sólida.