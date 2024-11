La lucha olímpica, el deporte ignorado por los centros educativos panameños

A partir de ese momento, no hubo competencia alguna en la que nuestro país participara y que, con la lucha presente, no se obtuviera al menos una de las medallas.

Algo de historia

Hay muy poco interés

Una falsa cosecha

El primer y único medallista de oro panameño en unas Paraolimpíadas, el chiricano Said Gómez, indicó que la situación en términos generales es difícil para la mayoría de los deportes, en cuanto a su desarrollo en las escuelas.

“En primer lugar, no hay instalaciones ni colchonetas donde se pueda enseñar la lucha para que los niños no corran riesgos”, precisó al hablar sobre la posible práctica de esta disciplina en los colegios.“Sin en los coliseos no hay estas herramientas para enseñar la lucha, imagínate en las escuelas, eso no existe”, sostuvo.

Indicó que los atletas que participan en representación de Panamá en, por ejemplo, los juegos deportivos de Codicader (Consejo del Istmo Centroamericano de Deporte y Recreación), no son sacados de las escuelas sino de las diferentes ligas y/o academias particulares.

“La mayoría de estos muchachos vienen de un trabajo hecho por nosotros en las canchas y gimnasios, y el Meduca lo que hace es cosechar lo que no ha sembrado”, dijo. “Te aseguro que más del 90% de los que están allí, son atletas federados, ninguno sacado o formado de las escuelas”, aseguró.Según el educador físico, hace falta un programa en el que no solo se incluyan un sinfín de deportes, sobre todo individuales, sino que a los atletas-estudiantes se les dé seguimiento y apoyo.“Si nosotros tuviéramos la dirección de Pandeportes o del Meduca, todos los estudiantes que logran destacarse fueran becados y se les conseguiría un lugar apropiado para que entrenen”, expresó.“Si en Panamá se hicieran las cosas correctamente por parte de las autoridades, los talentos deportivos no se perderían”, reflexionó.