La NFL volverá a disputar partidos de temporada regular en Múnich en 2026 y 2028

Partido entre Bucaneros de Tampa Bay contra los Seattle Seahawksn en el Allianz Arena de Múnich. CHRISTIAN BRUNA / EFE
Por
Agencia EFE
  • 10/12/2025 11:31
Alemania está considerado el país europeo con más aficionados en Europa, con veinte millones, y ya ha acogido cinco encuentros oficiales de la NFL

La ciudad alemana de Múnich será sede en 2026 y 2028 de partidos de la temporada regular de la National Football League (NFL), como ya ocurrió en 2022 y el pasado año.

El Allianz Arena, el estadio donde juega el Bayern Múnich de fútbol, volverá a ser el escenario del regreso de la NFL a la tercera ciudad más importante de Alemania, informa este organismo en un comunicado.

Múnich se une a Berlín, donde ya se anunció que se jugarían partidos de la fase regular en 2027 y 2029.

Alemania está considerado el país europeo con más aficionados en Europa, con veinte millones, y ya ha acogido cinco encuentros oficiales de la NFL desde el primero que se disputó en la capital bávara en 2022 entre los Tampa Bay y los Buccaneers.

También hubo dos en Fráncfort en 2023, el segundo en Múnich en 2024 y el de Berlín en este año.

“Alemania tiene una enorme importancia estratégica para la NFL en Europa y nuestro regreso a Múnich refleja el compromiso a largo plazo de la liga con la celebración de partidos en este mercado”, explicó el director general de la NFL DACH, Alexander Steinforth.

Además de Múnich y Berlín, están confirmados otros tres partidos de temporada regular en la temporada 2026, a los que se sumarán más encuentros que se anunciarán próximamente, señala la liga profesional estadounidense en el comunicado.

Dos partidos en Londres, uno en Melbourne y otro en Río de Janeiro, en el estadio de Maracaná, son los ya programados.

