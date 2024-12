La Selección estampó una huella meritoria en 2024

El año se nos escapa entre los dedos andando a prisa los últimos días del calendario; corre con la intensidad de la gente en la calle que busca cumplir con los pendientes que tiene en lista para celebrar estas fechas decembrinas en familia o en compañía de sus seres queridos.

El 2025 tiene signo de interrogación, pero el 2024, para el fútbol nacional, particularmente en referencia a la Selección Masculina, deja números con un cierre positivo. La Selección inició, el 6 de junio pasado, su ciclo competitivo con la eliminatoria para la Copa Mundo 2026, dejando dudas.

Integrada en el Grupo D junto con Nicaragua, Guyana, Monserrat y Belice, superó los dos encuentros que le correspondieron venciendo a Guyana 2-0 y posteriormente, el 9 de junio, a Monserrat 3-1; sin embargo, quedó una sensación de inquietud por el nivel observado que no se correspondía con el del año anterior.

Ocuparon el segundo lugar de la tabla de posiciones al tener Nicaragua mayor diferencia de goles (+7) que Panamá (+4); los nicas son líderes de una eliminatoria que deberá retomar Panamá el 7 y 10 de junio de 2025, enfrentando a Belice de visitante y a Nicaragua de local. Los dos primeros del grupo avanzarán a la tercera y última fase que se iniciará en septiembre. Sin embargo, el momento que se presentó como preocupante lo dejaron atrás días después.

Superando una secuela de lesiones que provocó ausencias de jugadores esenciales, protagonizaron dos hechos que tuvieron repercusión y se impusieron como el legado de 2024; el primero fue la segunda participación en la Copa América, el torneo de selecciones más longevo del planeta; esta vez una presencia obtenida mediante la clasificación el año anterior y no por invitación como sucedió en 2016.

Allí, en junio y julio, sorpresivamente Panamá consiguió avanzar por primera vez a los cuartos de final, constituyéndose junto con Canadá en las únicas dos selecciones de la Concacaf que superaron la fase de grupos. Las victorias sobre Estados Unidos 2-1 y Bolivia 3-1 impulsaron al conjunto panameño.

El segundo fue en noviembre con la clasificación al Final Four (semifinales) de la Liga de Naciones de la Concacaf 2024-25, sumándole de paso la clasificación también a la Copa Oro 2025. Panamá había quedado anclada en los cuartos de final en donde debía enfrentar a Costa Rica. Derrotaron a los ticos 0-1 en San José y empataron 2-2 en el Rommel Fernández, repitiendo el logro de la edición anterior del 2023-24, ante el mismo rival.

La suma de aciertos posibilitó que la Selección alcanzara, entre los 210 países cuyas asociaciones son reconocidas por FIFA, el puesto 35 en el ranking FIFA en julio, el 37 en septiembre y el 36 en noviembre; son sus mejores calificaciones desde hace diez años, pendiente del anuncio de la última actualización que se difundirá mañana jueves (aunque no debería variar mucho).

En 2014, Panamá se ubicó en el puesto 32 en febrero, en el 29 en marzo (su mejor calificación histórica), y en el 31 en junio. Desde ese año no había podido meterse nuevamente en el rango de los puestos que van del 30 al 40. Si bien el ranking FIFA no es un termómetro decisivo para dar por sentado en su totalidad la capacidad de una selección, sí es un parámetro que brinda una perspectiva valorativa internacional que todas las selecciones buscan inclinar a su favor.

A las metas colectivas de la Selección hay que sumarle también los logros individuales; la designación de Mejor Jugador de la Concacaf 2023-24 fue otorgada a Adalberto Carrasquilla, una distinción que le enaltece y un orgullo para el país.

A lo de Carrasquilla hay que agregarle el nivel y el momento superlativo del defensa Michael Amir Murillo, que se impuso como titular indiscutido del Olympique de Marsella en la Ligue1, haciéndole honor a la calidad panameña dejada en Francia por Julio Dely Valdés en los años 90 con el París Saint-Germain. En la Copa América, Amir dejó un gol suyo para el recuerdo en la anotación que le convirtió a Uruguay. Si no pierde la humildad, su techo de logros puede ser muy alto.

En un tono menor, aunque sin restarle importancia, se debe destacar la designación del delantero Tomás Rodríguez como el Mejor Extranjero de 2024 en el fútbol de Venezuela, goleador de la LigaFUTVE con 16 goles.

Si la Selección Masculina Mayor, de la mano de Thomas Christiansen, dio un paso adelante cumpliendo con sus asignaciones del año, hay que resaltar igualmente la clasificación en julio a la Copa Mundo Sub-20 Chile 2025.

La selección dirigida por Jorge Dely Valdés, desplegando un buen juego, se apuntó la séptima clasificación mundialista en esta categoría en el Premundial disputado en México. Es la segunda clasificación lograda bajo la conducción de Jorge Dely, quien había sido su entrenador en la última vez que participaron, en Polonia 2019.

La Selección Femenina Mayor no tuvo un año acorde con lo que hizo en 2023. En el principal desafío del 2024, su participación en la primera Copa Oro Femenina de la Concacaf, desentonó en los tres partidos que disputó. Fue una experiencia que no le restó méritos al ciclo de Nacho Quintana emprendido con el fútbol femenino panameño durante el cual las clasificó al primer mundial femenino y la Copa Oro. Los resultados en la Copa Oro incidieron en contra para dar por finalizada la gestión del entrenador mexicano en agosto.

El 10 de octubre se oficializaba la contratación de la española María Antonia Toña Is Piñera como entrenadora de la Selección Femenina. A su cargo, las panameñas afrontaron el final del curso con cuatro partidos amistosos: tres con Costa Rica, a las que vencieron de visitantes 1-0 y 2-0, en San José, y 2-1 en Cancún, México. El cuarto fue frente a México con quienes igualaron 1-1, en Mérida, México. Un arranque halagador en el que se vio a un equipo nuevamente motivado que volvió a generar expectativas, la prueba de fuego será cuando disputen el próximo compromiso oficial.

Resumiendo, este año le ha dejado las puertas abiertas del 2025 a la Selección Masculina Mayor con tres desafíos: las semifinales de la Liga de Naciones, en marzo; la Copa Oro en junio, y la eliminatoria al Mundial 2026 accesible, si avanza en junio a la tercera ronda que dará los clasificados en noviembre. Y a la Selección Sub-20 de mejorar sus anteriores participaciones en territorio chileno, teniendo como referente los octavos de final en Polonia 2019.

Son retos y posibilidades como para que el fútbol panameño entone, al finalizar el 2024, la letra de la vieja canción de Crescencio Salcedo que dice “Yo no olvido el año viejo, porque me ha deja’o cosas muy buenas... me dejó...”.