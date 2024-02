Las surcoreanas ganan a los hombres en asistencia a los estadios

En Corea del sur está ocurriendo un comportamiento deseado e impensado para la cultura y el gran negocio del entretenimiento deportivo: las mujeres están superando a los hombres en asistencia a los estadios en las ligas masculinas nacionales, imponiéndose en este sentido a los países con una tradición deportiva de antaño.

Del singular comportamiento hace eco el periódico estadounidense The New York Times, en un reportaje escrito por el periodista John Yoon titulado: En los estadios deportivos de Corea del sur encuentras más mujeres que hombres. Analiza el fenómeno que representa toda una inyección económica en este sector, como igualmente una perspectiva halagadora en su crecimiento, al reflejarse como tendencia en el comportamiento de la población joven.

La asistencia a los estadios para ver principalmente los eventos masculinos, como también aquellos en los que regularmente los protagonistas son mujeres destacadas en el ámbito deportivo mundial, suelen tener una cuota de presencia más alta en género masculino. Los torneos o los encuentros deportivos tienden a transformarse en un espacio para el encuentro social de amigos o de correligionarios en la pasión por los deportes.

Las mujeres coreanas han cambiado esta tendencia en el país asiático. Expone Yoon en su reportaje que: “Las mujeres representan el 55% de los aficionados en eventos deportivos profesionales, incluidos el béisbol, el baloncesto, el fútbol y el voleibol, según un estimado de 2022 de la Asociación de Deportes Profesionales de Corea. Estimaciones similares de los principales deportes en Estados Unidos sitúan la cifra en menos de la mitad para las mujeres. En el Reino Unido y Australia, esa cifra se reduce a una cuarta parte o menos”.

¿Cuáles son los elementos que se considera han influido en este cambio de comportamiento en la tradicional cultura asiática señalada de patriarcal? Cualquier evaluación debe contemplar como antecedente la tierra abonada que dejó el deporte al haber fungido Corea del sur de organizadora de los Juegos Olímpicos de 1988, y coanfitriona de la Copa Mundo de Fútbol Corea/Japón 2002. Dos grandes citas deportivas globales que le permitieron al país presentarse, exponer su cultura, adelantos y pujanza económica.

Al legado de esos dos momentos se le han ido sumando, según el reportaje del diario estadounidense, una serie de particularidades y hechos de su entorno actual, que se consideran factores relevantes que dieron un vuelco general a la preferencia de las mujeres por el deporte como parte de su cultura de entretenimiento.

Entre estos factores se señala la seguridad en los estadios, que hace de los escenarios deportivos lugares seguros y apetecibles. Ofrecen comodidades, algunos tienen servicios para familias y salas de juegos para niños. No hay un ambiente hostil entre los aficionados como para que desemboque en peleas, se bebe y se fuma menos en ellos y han disminuido las palabras groseras.

Otra de las peculiaridades tiene que ver con que las jóvenes ven a los deportistas como celebridades, asimilando su perfil al de las estrellas del fenómeno musical K-pop, haciendo del deporte un pasatiempo nacional. Los clubes o entidades deportivas han tenido esto en cuenta para desarrollar en su departamento de mercadotecnia una serie de productos para la identificación de las mujeres con los deportistas y sus equipos. Las fanáticas viajan por el país para seguir la actividad deportiva. El éxito de un deportista coreano en el exterior se considera “una marca de orgullo nacional”.

Un ejemplo de ello es Son Heung-min, el delantero del club inglés Tottenham Hotspur, quien cuenta con una enorme capa de seguidoras. Las mujeres acompañan a la selección coreana masculina de fútbol masivamente, un partido clasificatorio en noviembre pasado fue mayoritariamente femenino en casi las dos terceras partes de sus asistentes.

Aunque la Selección Femenina de Fútbol de Corea ha asistido a cuatro Copas Mundo Femenina, las tres últimas sin interrupción (2015, 2019 y 2023), no cuentan con una lista numerosa de deportistas femeninas internacionales; en este sentido, el periodista John Yoon señala: “El ascenso de las mujeres como aficionadas al deporte en Corea del sur no se ha traducido en una paridad de género en las canchas y en su práctica...Para los expertos en deportes, esto se debe en parte a que no tienen una legislación contra la discriminación y mucho menos una legislación como el título IX, la histórica ley estadounidense de 1972 que expandió de manera significativa el acceso de las niñas a los deportes”.

NaRi Shin, profesora adjunta de Gestión Deportiva en la Universidad de Michigan, opina que: “Para muchas aficionadas, ver a otras mujeres produce un sentimiento de pertenencia y solidaridad”. Aunque no se les debería ver como simples aficionadas, algunas hacen gala de conocimientos de un equipo, un deportista en particular, como de la explicación de las tácticas y la estrategia del juego. Hoy abanderan la presencia masiva de los surcoreanos a los estadios, en algún momento este imperio presencial se puede transformar en un mayor peso y poder competitivo de las surcoreanas en el deporte mundial femenino.