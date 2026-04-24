Las Vegas Raiders eligen a Fernando Mendoza con el número 1 en el draft de la NFL

Las Vegas Raiders seleccionaron este jueves con el número uno absoluto al ‘quarterback’ estadounidense de raíces cubanas Fernando Mendoza en el draft de la NFL, tras su extraordinaria temporada, culminada con el título del campeonato universitario de fútbol americano con los Indiana Hoosiers.

Mendoza, nacido en Boston en 2003 y criado en Miami, fue elegido por los Raiders en el draft organizado en los aledaños del Acrisure Stadium de Pittsburgh (Pensilvania).

El ‘quarterback’ de origen cubano, ganador del premio Heisman en 2025, lanzó para 3.535 yardas y lideró el campeonato universitario con 41 pases de ‘touchdown’ y sólo seis interceptaciones.

Mendoza siguió el anuncio de su incorporación a los Raiders desde su casa de Coral Gables, en Florida, acompañado por sus familiares e intercambió un sentido abrazo con sus padres antes de lucir el gorro de su nuevo equipo.

En su casa también había decenas de amigos que celebraron el anuncio de la primera elección en el amplio jardín, donde comenzó la fiesta.

Mendoza es hijo de Fernando Mendoza Sr. y Alejandra Mendoza, miembros de la diáspora cubana en el sur de Florida, que le inculcaron la “ética de trabajo cubana”, en palabras del jugador.

Sin embargo, fueron sus cuatro abuelos quienes emigraron directamente de Cuba en 1959 y los que le sirven, según Mendoza, como mayor fuente de inspiración.

Tendrá el desafío de llevar a otro nivel a los Raiders, una franquicia que el año pasado tan solo ganó tres partidos de los 17 disputados y tuvo el peor balance de la AFC, empatada con Tennessee Titans y New York Jets.

El ‘quarterback’ titular durante el curso fue Geno Smith, que jugó 15 partidos y lanzó para 3.025 yardas, con 19 pases de touchdown y 17 interceptaciones en una ofensiva que fue la peor de la liga en puntos y yardas.

La franquicia de Las Vegas llevaba años buscando una solución para su mariscal de campo y apostó por Mendoza como nueva cara visible de su proyecto deportivo.

Mendoza todavía no había nacido la última vez que los Raiders ganaron un partido de postemporada, que se remonta a principios de 2003.