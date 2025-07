Los manzanillos y apostadores populares han desaparecido del boxeo panameño

Parecían magos, porque sin pase alguno no solo encontraban la forma de entrar, sino de estar en la zona técnica. Nadie los invitaba, pero allí estaban, saltando, haciendo ruido y algunos hasta apostando. En la mayoría de las ocasiones solo conocían al protagonista de vista, quizás un saludo y hasta una breve conversación, pero conocen al amigo del amigo de la estrella, y esto era suficiente patente para arrogarse algunos derechos.

Entre estos aficionados que aparentemente ya no concurren, por lo menos en nuestro Panamá, son los que alguna vez se les denominó: manzanillos, aquellos personajes que estaban en todas las jornadas boxísticas.

Personajes incómodos

Recordamos que, hace algunas décadas, los organizadores de las carteleras, cansados de estos imprudentes, buscaron mecanismos para que su protagonismo fuera el mínimo y que, entre otras cosas, no impidieran el trabajo de los medios de comunicación.

“Definitivamente que formaron parte de nuestro folclor y, como eran parte normal de nuestras funciones, algunos hasta gritaban a qué boxeador le iban”, destacó el expresidente de la Comisión de Boxeo de Panamá (Comibox), Miguel Prado.

Según Prado, lo más negativo de algunos de estos personajes era que apostaban públicamente, algo que enrarecía un poco el ambiente de las funciones de boxeo.

“Ese grupo de personas desaparecieron, existieron en su momento y apostaban fuerte, pero en las últimas cartillas no los vi y no creo que se den, porque en las funciones de hoy ya no hay una rivalidad entre los oponentes que motiven a apostar”, dijo.

Ahora, es posible que el aficionado de ahora no los recuerde porque, como en casi todas las actividades deportivas, solo se vive del presente, pero estos apostadores en toda la extensión de la palabra, venían desde tiempos ancestrales en el boxeo.

Estaban en las primeras filas; los más osados, hasta en las esquinas de su favorecido y, a la hora de la verdad, estaban tirando trompadas al aire, gritándoles al púgil de su predilección, y pegándole a la lona.

También existieron los fervientes gritones, aquellos que cumplían las mismas funciones que los apostadores, pero ellos de apostar nada, porque quizás no tuvieran ni para comprar una bebida.