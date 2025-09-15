LPF: Franklin Narváez sale del CAI tras llevar al club a la cima del fútbol panameño

El Club Atlético Independiente de La Chorrera (CAI) ha anunciado oficialmente la salida del profesor Franklin Narváez y su cuerpo técnico, poniendo fin a una exitosa era que llevó al equipo a lo más alto del fútbol panameño. A través de un comunicado oficial, el club confirmó que se llegó a un acuerdo para que el entrenador no continuara al frente del primer equipo.

El CAI expresó su “agradecimiento de manera infinita” al profesor Narváez por su “entrega, compromiso y por llevarnos a lo más alto del fútbol nacional”. Durante su dirección, el club logró consolidarse como una de las escuadras más competitivas del país, alcanzando una de sus “mejores versiones futbolísticas”.

Los títulos de Franklin Narváez al frente del CAI

La gestión de Narváez se caracterizó por una impresionante cosecha de títulos, que lo consagraron como uno de los técnicos más laureados del fútbol panameño y el primero de origen chorrerano en conseguir un tricampeonato.

En total, Naváez logró llevar al CAI a obtener 4 títulos en la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

El comunicado también señala que el club informará en los próximos días sobre quiénes continuarán vinculados en las categorías menores para el desarrollo de jugadores, en una clara señal de la continuidad del proyecto a largo plazo.