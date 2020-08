Aura Morales: 'El compromiso y la disciplina son lo más importante para triunfar'

Suena el teléfono y al otro lado nos contesta la dulce voz de Aura Morales de Arana, exatleta panameña quien celebró el pasado 14 de julio su aniversario número 100.

Morales ganó medalla de plata en los IV Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, en 1938. Cedida

Durante una amena plática con La Estrella de Panamá, Morales rememoró su etapa como deportista, donde obtuvo la medalla de plata en los IV Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, en 1938.

“Gané la medalla en la carrera de 80 metros con valla. Desde que inició la competencia me dije: “Lucharé para quedarme con uno de los lugares de ese podio, y así lo logré. Es bueno ser positivo y tener confianza en uno mismo”, expresó.

Aura confesó que cuando se es deportista “el compromiso y la disciplina son los factores más importantes para triunfar. Esta es la clave para que un atleta destaque. También se debe tener pasión por lo que se hace, y sobre todo se debe estar alejado de los malos vicios”.

La mujer centenaria tiene la memoria intacta y evocó cada vivencia como si fuera ayer. “Cuando practicaba en aquella época lo hacía por mi cuenta. No había una persona que nos respaldara o se interesara por nuestra preparación, excepto el maestro Julián Rivera, quien trabajaba ad honorem”.

En esa misma línea, describió cómo eran sus días de entrenamiento. “Caminaba largas distancias, a veces bajo la lluvia para ir a prepararme en el Estadio Olímpico (actualmente Juan Demóstenes Arosemena). Ese coliseo ahora lo están remodelando. Considero que no hay que esperar a que las cosas se dañen para componerlas. Si a esas estructuras le hubieran dado el mantenimiento adecuado, quizá hubiera más mujeres dedicándose al deporte actualmente”.

Entre sus relatos compartió que aunque le gustaba correr mucho, prefirió incursionar en otra disciplina. “Después de que conseguí la medalla, no continué corriendo porque los golpes que me daba durante las competencias eran muy fuertes. Entonces, opté por el baloncesto, un deporte que jugué en el colegio donde me gradué de comercio (escuela Profesional Isabel Herrera Obaldía)”.

Durante la charla, la exatleta continuó navegando entre sus pensamientos, y recordó las enseñanzas de su abuela. “Quede huérfana desde pequeña, ella (su abuela) fue quien me crió, me inculcó la honradez y la puntualidad”.

Al salir de casa, en su etapa adulta, Aura no olvidó lo que alguna vez aprendió en su hogar, y aseguró que esos valores los aplicó en su etapa profesional. “En el IJA me gradué de maestra, y posteriormente decidí formarme como profesora de educación física, en la Universidad de Panamá. Cuando obtuve mi título, trabajé en el área de La Chorrera; más tarde hice un examen para optar por una vacante en la Contraloría General de la República. Gracias a Dios conseguí el puesto; ahí tuve la oportunidad de ir ascendiendo poco a poco y laboré por 44 años hasta que me jubilé”.

Una preocupación

Manifestó que como exdocente, un hecho que le preocupa es el panorama actual de la educación en Panamá. “Hay que velar por la formación de cada maestro, porque de ellos depende el futuro de la juventud. Otra cosa que me da tristeza es que hoy los adolescentes no respetan la figura del educador dentro del aula. Ahora los padres quieren pegarles a los maestros porque creen todo lo que les dicen los hijos. Esto no es correcto. Considero que para que esto mejore se deben realizar más reuniones entre los profesores y los padres de familia”.

Aura arguyó que la verdadera formación proviene del hogar y se refuerza en los colegios. “Si en casa los chicos no respetan a sus padres, no lo harán con las personas de afuera. Los muchachos deben tener más consideración hacia las personas mayores”.

Antes de despedirse, exhortó a la sociedad panameña a tomar precauciones a propósito de la crisis sanitaria producto de la pandemia. “Tengo 100 años, pero tomo mis medidas. Me gusta hacer sopas de letras y leer todos los periódicos, pero tengo mi botella de alcohol diluido y rocío las páginas cuando los compro. Igual me coloco mi mascarilla y mantengo mi distancia de dos metros. Todos debemos hacer lo mismo”.