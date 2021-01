Yaditza Pérez: 'Depende de nosotras que la discriminación hacia la mujer cambie'

La boxeadora Yaditza Pérez, de 35 años, nació en la provincia de Chiriquí. Se define como una mujer trabajadora, seria y sociable. Es amante de los deportes, en especial del pugilismo, donde se ha posicionado internacionalmente; también practica atletismo, y en esta disciplina ha ganado varias competencias. En la actualidad, Pérez pertenece al Servicio Nacional Aeronaval (Senan), con el cargo de cabo segundo y suma ocho años en la institución. Admite que su trayectoria en el boxeo ha sido difícil y hasta 2018 tuvo varias derrotas. “Perdí mi última pelea contra Eva Guzmán por el título mundial de la International Boxing Association (IBA). Considero que merecía mejor puntuación, pero era una decisión de los jueces, no gané por decisión en diez asaltos”. Aunque todo parecía oscuro en aquel momento, ese mismo día conoció a José García, promotor de Casa de Campeones Productions y actual apoderado de la boxeadora panameña. “Le doy gracias a García y a mi entrenador Dioner Baúles, quienes me ayudaron a cambiar mi estilo en el cuadrilátero”. Desde que Pérez llegó a Casa de Campeones Productions ha ganado todas sus batallas. En 2019 realizó cuatro y en 2020 una, exactamente en febrero. “Participé en un encuentro por el título latinoamericano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y tuve una pelea por el título latinoamericano la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) con la cual me sitúo en la posición número cinco del peso mosca en el ranking de la AMB”. Gracias a su clasificación, el 30 de enero tendrá un encuentro a diez asaltos con la boxeadora Maribel 'Pantera' Ramírez, un combate en el que buscará coronarse como campeona de las 115 libras de la AMB. La disputa se llevará a cabo en Lima, Perú. Conozca la historia de 'La Tigrilla' chiricana que busca mostrar la mejor cara de Panamá, a través del deporte.

Pérez ocupa la quinta posición del peso mosca en el 'ranking' de la AMB. Cedida

¿De dónde nace el apodo de 'La Tigrilla'?

Mi exentrenador Efraín Moreno me nombró así. Recuerdo que en el gimnasio donde entrenaba llegaba otro boxeador, y mi preparador le decía que peleara conmigo, en ese entonces pesaba menos de 100 libras, y ellos me menospreciaban por ser mujer, por eso siempre me impulsaba a vencerlos. Esa fue la razón por la cual me pusieron ese apodo, porque los atacaba como una tigrilla.

Ahora que mencionas que te menospreciaban en el 'ring' por ser mujer, ¿consideras que actualmente persiste la discriminación en el boxeo?

Venimos luchando para erradicar ese comportamiento y que en el caso del boxeo, todavía se mantiene en algunos aspectos. La discriminación hacia la mujer existe, pero depende de nosotras que eso cambie. Queda en nuestras manos hacer las cosas mejor y transformar la perspectiva de las personas. Las mujeres tenemos el don de combatir contra esas circunstancias.

¿Cómo llegaste a incursionar en el ámbito boxístico?

Todo comenzó hace algunos años cuando fui a ver un entrenamiento porque estaban anunciando una pelea en Puerto Armuelles, Chiriquí. Los compañeros me invitaron a entrenar. En ese momento era corredora y practicaba solo atletismo, era marchista. Luego seguí practicando. Mis padres se opusieron al principio y la única condición para que continuara en el boxeo era que me graduara con buenas calificaciones, y así lo hice. Obtuve las mejores notas y me gradué con el tercer puesto de mi colegio.

¿Cómo es tu estilo en el 'ring'?

Soy aguerrida y fuerte.

¿Qué manías tienes a la hora de pelear?

(Risas) Creo que muerdo mucho el protector bucal porque me siento cómoda; sin embargo, reconozco que es un fallo porque puedo lastimarme la lengua.

Este 30 de enero te medirás cara a cara con Maribel 'Pantera' Ramírez, ¿cómo te preparas para este combate?

Es una pelea muy dura, es un peso que nunca he hecho. Maribel es una boxeadora mexicana, conocida por ser aguerrida; ella es la campeona mundial y yo buscaré destronarla. Este encuentro requiere de un adiestramiento fuerte, mucha carretera, trabajo físico.

Con un récord de 14 victorias, 13 derrotas y un empate, ¿qué peleadora es la que más te ha dado batalla en el cuadrilátero?

Una pelea que nunca voy a olvidar es la que tuve en 2015 contra una boxeadora hondureña, Jessica la 'China' Espinal, aunque gané el título latinoamericano de la CMB de las 112 libras., fue muy difícil.

Además de la disciplina, ¿qué cualidades debe reunir un buen boxeador?

Ser honesto consigo mismo y con el entrenador. No puedes decirle a tu adiestrador que corriste en la mañana cuando en realidad no lo hiciste.

¿Qué error jamás debería cometer un púgil?

Perder la disciplina y la confianza en sí mismo.

¿Qué opinas acerca del panorama actual del boxeo en Panamá?

Se deben apoyar más todos los deportes. El boxeo es una de las disciplinas que está perdiendo su fortaleza. Panamá era un país que se destacaba en el pugilismo, y en la actualidad no. El boxeo aficionado requiere de más respaldo, no deben seleccionar siempre a los mismos peleadores, deben darle la oportunidad a los nuevos y tomar en cuenta a los muchachos en las provincias. Sería excelente que se organizaran eventos, donde escogieran a los jóvenes por sus capacidades y no por amiguismo. Considero que una vez se logre esta meta, el boxeo en el territorio nacional va a salir adelante.

¿Cómo ves el relevo generacional?

Si se toma en cuenta a los boxeadores incipientes y se adiestran como es debido, poco a poco ellos van a ir adquiriendo el conocimiento y la preparación física que necesitan, y seguro que de aquí saldrán buenos representantes en esta disciplina.

¿Hay algo que te gustaría hacer que aún no has hecho?

Me gustaría ser campeona mundial.

El día en que te retires del cuadrilátero, ¿qué aportes deseas dejarle a Panamá?

Quiero ser entrenadora y transmitir mis conocimientos a los jóvenes para que ellos también triunfen.