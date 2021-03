Dominici, la gimnasta de 19 años y más de 100 medallas que estará en Tokio

A los seis años, Martina Dominici empezó a hacer gimnasia artística y a los once ya competía en torneos internacionales. Con 16 fue la mejor deportista de Argentina en los Juegos Sudamericanos de Cochabamba 2018 y a los 17 se clasificó para los Juegos Olímpicos de Tokio.

Con 19 años y más de 100 medallas ganadas en diversos torneos, la gimnasta le contó a Efe que tiene como objetivo llegar a la final de la competencia general individual en Tokio.

"Estos van a ser unos Juegos diferentes, no van a ser iguales al resto por la pandemia", aseguró.

Pregunta: ¿Cómo fue y cómo es entrenar para unos Juegos Olímpicos durante una pandemia?

Respuesta: Fue bastante difícil entrenar en casa sabiendo que teníamos los Juegos, que todavía no se habían suspendido. Después (cuando se postergaron) fuimos adaptando la manera de entrenar por Zoom, por videollamada, fuimos trayendo cosas a mi casa del gimnasio y más o menos me armé una rutina, un entrenamiento. Era complicado entrenar sola y sin una motivación. Por suerte pudimos volver al gimnasio de a poco, pocas personas y poco tiempo, y ahora estamos entrenando normal.

P: ¿Es verdad que desde que empezó a hacer gimnasia ganó más de 100 medallas?

R: Sí, nunca las conté pero sí. Seguro son más de 100.

P: ¿A qué edad empezó a hacer gimnasia y a cuándo comenzó a competir?

R: Empecé a los seis. Después, torneos más importantes, a los once más o menos. A esa edad estuve en torneos internacionales o nacionales con más importancia.

P: ¿Cuáles son sus expectativas para Tokio?

R: Estar ahí en los Juegos fue siempre un sueño para mí, estar con los mejores deportistas y representando a mi país. Estos van a ser unos Juegos diferentes, no van a ser iguales al resto por el tema de la pandemia, pero creo que los voy a poder disfrutar igual. El objetivo es poder estar ahí y disfrutar de competir y si se puede clasificar a la final del 'all around'.

P: ¿Siente mucha responsabilidad o presión a la hora de competir o puede disfrutarlo?

R: Siempre hay muchos nervios y mucha ansiedad, pero creo que en este caso es disfrutar de estar ahí, estar con los mejores, estar en ese estadio y tratando de representar de la mejor manera a mi país. En los torneos pienso que es algo que ya hice muchas veces y que es solo hacerlo una vez más.

P: ¿Qué opina de unos Juegos con público reducido o tal vez hasta sin público?

R: Creo que va a ser con poco público, o capaz que sin. No va a ser lo mismo, va a ser medio raro pero van a ser los Juegos al fin.

P: ¿La postergación la benefició o perjudicó?

R: En mi caso me dio más tiempo para poder preparar con más dificultad y mejor mis series. Mirándole el lado positivo me vino mejor.

P: ¿Tiene miedo de que se pospongan de nuevo?

R: Ya este año sí se van a hacer. Dijeron que con o sin vacuna se hacía y ya está más calmado el tema del coronavirus, ya hay vacunas. Yo creo que se va a poder hacer.

P: Su primer gran torneo fue el Sudamericano de Cochabamba 2018. Fue la máxima medallista argentina con un oro, una plata y cuatro bronces. ¿Qué análisis hace de ese torneo?

R: No esperaba tantos resultados, era mi primer torneo de mayores. Fui a sumar experiencia, a estar ahí y la verdad que hice muy buen torneo y logré muy buenos resultados.

P: La clasificación para Tokio la consiguió en el Mundial de Stuttgart. ¿Cómo fue ese momento?

R: Era un sueño que tenía de muy chiquita poder clasificar a unos Juegos Olímpicos. Fue un momento de muchos nervios, por suerte pasó rápido el torneo. Tuve muchos nervios en cada pasada, pero sabía qué era lo que quería. Cuando terminé el salto, que salté bien, fue una emoción muy grande. Fue lo que íbamos a buscar con mi entrenadora (Agustina Mignone), así que fue muy emocionante.

P: Su sueño era clasificar a Tokio y lo consiguió a los 17 años. ¿Ahora con qué sueña?

R: Sigue siendo el objetivo Tokio porque todavía no se hicieron los Juegos, tengo la mente en eso. Todavía no pensé bien qué viene más adelante, la idea es ver qué pasa, si sigo con ganas de seguir entrenando y compitiendo y llegar a otro Juego. Pero eso lo veré después.