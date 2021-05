Atheyna Bylon siente 'alegría inmensa' por clasificar a Tokio 2020

La boxeadora panameña Atheyna Bylon dijo este miércoles a EFE que siente una "alegría inmensa" por su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y que ahora con más "experiencia" puede hablar de pelear por una medalla olímpica de boxeo para Panamá.

"Desde el primer día que he estado en el boxeo, siempre me he mentalizado en una medalla de oro para Panamá. Tenemos más experiencia en esta ocasión y un buen equipo de trabajo. Daré lo mejor de mi, como siempre lo he hecho cuando peleó por Panamá. Pueden estar seguros que iré con todo" apuntó Bylon.

La panameña, que asiste a su segunda cita olímpica, dejó claro que en esta ocasión, a diferencia de Río 2014 va "mejor preparada y con una mejor mentalidad".

"Cuando fui a Río 2014 era más novata, solo tenía 4 años en la disciplina. Mejor preparación y conocer a qué me enfrentaré son los cambios de cara esta cita olímpica", indicó la boxeadora campeona del mundo en 2014 en Jejú, Corea del Sur.

Bylon estaba segura de su clasificación a Tokio desde que se enteró que se suspendería la eliminatoria que se iba a realizar en este mes de mayo en Argentina, todo basado en las buenas presentaciones que ha hecho durante el año.

"Estaba segura de estar entre esos tres puestos para la clasificación y a la espera del listado, que salió hoy miércoles y gracias a Dios estoy entre los clasificados. Mentalmente sabía que estaba en posición para clasificar", expresó.

La peleadora panameña se reunirá mañana con las autoridades del boxeo olímpico en Panamá y espera tener la oportunidad de prepararse bien fuera del territorio panameño.

"Espero que me den la oportunidad de salir al extranjero, hacer un buen campo de entrenamiento y peleas para poder llegar bien a los juegos olímpicos. No tengo sparring, la mente es salir del país a buscar campamento, sparrings y algunas peleas antes de pisar Tokio" puntualizó.

Tomás Cianca, presidente de la Federación Panameña de Boxeo Olímpico de Panamá (Fedebop), adelantó a Efe que Bylon tiene programado un campamento en México o en los Estados Unidos para junio próximo, y que a finales del mismo mes viajará a Polonia, en donde realizará peleas de fogueo, para luego partir hacia Tokio.

"Necesitamos que Atheyna tenga peleas de fogueo, porque esa es la única manera de asegurar que tenga buenos resultados", indicó el federado.

Bylon destacó a Efe que la noticia llegó este miércoles muy temprano y que a pesar de ser la segunda cita olímpica en su carrera "no hay palabras para describir inmensa alegría".

"Es el sueño de todo atleta, llegar a unos juegos olímpicos y hoy nuevamente se me cumple el sueño de llegar a unos Juegos", finalizó.