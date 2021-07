Empiezan a llegar los atletas panameños a la Villa Olímpica de Tokio 2020

Poco a poco van llegando los atletas panameños a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que está programados a iniciar el 23 de julio al 8 de agosto de 2021.

La primera en hacerlo fue la boxeadora Atheyna Bylon acompañada de sus entrenadores.

La panameña que asiste a su segunda cita olímpica competirá en la categoría de 75 kilogramos. Bylon estaba segura de su clasificación a Tokio desde que se enteró que se suspendería la eliminatoria que se iba a realizar en el pasado mayo en Argentina, todo basado en las buenas presentaciones que hizo durante el año, reportó EFE.

Ciclismo

Mientras que el ciclista Christofer Jurado llegó a Fuji Tokio, Japón donde será su competencia el próximo 24 de julio en un recorrido de 234 kmts con una elevación acumulada de 4865 metros.

La estadía de Jurado, junto a su entrenador Emer Samudio, se da luego de haber finalizado su concentración en suelo turco junto a la escuadra de Panamá es Cultura y Valores.

“Estoy muy feliz por esto, parece que estoy despertándome de un sueño. Ya se acerca la hora y yo estoy más que preparado, esta última concentración me dejo muy buenas sensaciones, además haber estado con mis compañeros de equipo estas últimas semanas me llena de emoción y confianza, al final el estar en Tokio 2020 es un logro de todo un país, Aficionados, ciclo turistas, compañeros y de todas esas personas que me llenan de emoción con sus mensajes, ha sido grato competir estas últimas fechas con el PCV, es mi familia y que bien se siente tener a la familia cerca”, manifestó Jurado, quien es el primer ciclista panameño que va a unas olimpiadas.

Natación

Los nadadores Emily Santos y Tyler Christianson ya se encuentran desde este lunes en Tokio junto a sus entrenadores Guilherme Goncalves y Mike Litzinger tras participar en el Campamento de Entrenamiento de Panam Sports.

Santos estará compitiendo en la modalidad de 100 metros pecho y Chistianson en 200 metros combinados.

Judo

La judoca Kristine Jiménez también se encuentra presente y viviendo la experiencia de sus primeros Juegos Olímpicos por Couta Continental en la categoría de 52kg.

Delegación

La delegación panameña está conformada por 10 atletas, 6 mujeres y 4 hombres, siendo la tercera vez en la historia que el país lleva más atletas mujeres que hombres a unos Juegos Olímpicos.

Panamá tendrá participación en las modalidades de: