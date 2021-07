Flag Football Kiwanis entra en recta final

El próximo fin de semana culminará ronda regular con fecha que enfrenta a las siguientes representaciones: Lions vs Spartans, Dragons vs Kolts, Eagles vs Owls y Raiders vs Black Tigers (Juvenil) entre otros

Las categorías juvenil y varsity pertenecientes a la Liga de Flag Football que organiza el Club Kiwanis de Panamá pronto tendrá a los cuatro mejores equipos clasificados que medirán fuerzas en las rondas semifinales, que consagrará a las monarcas de la temporada 2021.

El próximo fin de semana culminará ronda regular con fecha que enfrenta a las siguientes representaciones: Lions vs Spartans, Dragons vs Kolts, Eagles vs Owls y Raiders vs Black Tigers (Juvenil); en tanto Braves Hearts vs Owls, La Salle vs Colegio Real, Dragons vs Kolts y Raiders vs Black Tigers.

De acuerdo con los entendidos, la Academia Interamericana de Panamá, Kiwanis Kolts y las chicas representativas# a los Tigres Negros tienen garantizado algún boleto para entrar a la etapa de privilegio de la competición que reúne a jugadoras entre 15 a 19 años.

En resultados de la última jornada en la división juvenil; Black Tigers venció a Lions (6/0), Fighting Owls superó a Dragons (12/0) y Kolts derrotó a Spartans (7/0); mientras que en el máximo rango de juego Raiders doblegó a Braves Hearts (26/0), AIP dominó a Balboa (6/0), Black Tigers triunfó sobre Colegio Real de Panamá (6/0) y empataron a cero anotaciones entre La Salle Spartans y Kiwanis Kolts.