Riley, secretaria del COP advierte de engaño ante el Registro Público

La nueva escritura es la No. 11,774 del 15/7/ 2021, de la Notaría 8 de Panamá con entrada No. 174392.

La secretaria general del Comité Olímpico de Panamá (COP), Estela Riley Rodríguez, también presidenta de la Federación Unida de Judo de Panamá, campeona centroamericana, medallista panamericana de Judo, atleta Olímpica Sídney 2000 y mujer profesional, alzo nuevamente su voz ante actuaciones "fraudulentas" por las elecciones para la directiva de 2021-2024, donde aseguró ninguno de los candidatos para presidente logró la mayoría absoluta de votos.

Ante la situación, Riley Rodríguez emitió una carta en marzo pasado a Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI).

Ahora mediante una carta abierta fechada el 4 de agosto, y a la que tuvo acceso La Estrella de Panamá, la exatleta da a conocer nuevos hechos ante el Registro Público.

"El COP, pretende engañar a los funcionarios del Registro Público de Panamá, al presentar recientemente, otra Escritura Pública, la No. 11,774 del 15/7/ 2021, de la Notaría 8 de Panamá con entrada No. 174392. La misma contiene una amañada corrección del acta de la Asamblea Electoral Electiva, con la cual pretenden consumar su engaño, inscribiendo en esa institución, un acto electoral fraudulento", indicó Riley Rodríguez en su nuevo escrito.

Según la exatleta el COP, quiere burlar al Registro Público de la siguiente forma:

Ocultando, que las Asambleas anteriores, como la electiva y las posteriores fueron virtuales y no presenciales. Para ello, presentan una nota de Jerome Poivey, funcionario del COI (mismo que dijo que “se podía realizar la elección por nóminas”, cuando el estatuto del COP no lo permitía), quien señala que “no existe cláusula que impida realizar una asamblea virtual.” El engañoso argumento pretende burlar a la autoridad registrar, obviando en forma deliberada, que ese estatuto también está aprobado por el Ministerio de Gobierno e inscrito en el Registro Público de Panamá y en el mismo, dicha autoridad puede apreciar con claridad, que NO existe ninguna cláusula que permita asambleas virtuales, por consiguiente, el Registro Público ya lo señalo, al calificar defectuosa la escritura presentada y ese defecto es insubsanable B.- Igualmente, en esa nueva escritura, como en otras, aparece el verdadero representante de la Asociación de Golf de Panamá ante el COP; quien es el Señor Jean Pierre de Roux (desde el 2018 hasta el 2022) y quien lo remplaza en sus ausencias, es su vice Presidente y en su defecto el secretario. Así lo establece el estatuto del Golf, inscrito en el Registro Público. Entonces, cómo puede aparecer la Licda. Damaris Young representando a una asociación a la cual no pertenece? ¿Como puede esa asociación nominarla, descartando a su verdadero representante? La respuesta es sencilla, no puede, Ella no es miembro de la junta directiva del Golf, ni de ninguno de sus clubes. Paralelamente el estatuto del COP, también inscrito en el Registro Público, es claro “los miembros del COP, pueden elegir, ser elegidos y nominar a miembros” y Damaris no es miembro del COP. Ella lo sabe y ellos, los del Golf también; son cómplices en este engaño, que el registro podrá detectar con facilidad. También aparece, la participación ilegítima de un representante del Remo y otro del Canotaje (Padre e hijo). Ninguno podía ser habilitado como miembro del COP, pues no tienen personería jurídica otorgada por Pandeportes. Dicha habilitación viola la ley panameña y el estatuto de COP. Por lo cual permitir su participación, fue evidentemente ilegal, se concretó, solo para fraudulentamente acreditarse sus votos. (4 votos, 2 por cada una) Igualmente aparece habilitado como presidente de la Federación de Gimnasia, el señor Carlos Herrera, quien no tienen resolución de reconocimiento, emitida por Pandeportes. Por tanto, no podía ser habilitado como miembro del COP. Sin embargo, lo permiten, para con engaño, contar con sus 2 votos. Para fortuna del olimpismo panameño, el Registro Público, está bien advertido de estos fraudulentos actos electorales.

Por otra parte, es irrespetuoso, presentar un documento del COI, que pretende indicarles a las autoridades regístrales de Panamá, que “ya tienen reconocida a una junta directiva”. Ello es otro engaño intencional, pues ya años antes, tanto el COI y su Tribunal de Arbitraje Deportivo, reconocieron lo sentenciado por la Corte Suprema y el Primer Tribunal Superior de Justicia de Panamá, en sendos fallos, así:

“El estatuto del COP, lo aprueba, primeramente, el Ministerio de Gobierno y luego se inscribe en el Registro de Panamá y solo luego de ello, se envía al COI para su aprobación y no al revés. Idéntico es el procedimiento en relación a la elección de su Junta Directiva, primero tiene que estar inscrita en el Registro Público, para luego poder ser enviada al COI para su conocimiento y nunca al revés, pues definitivamente el COI no puede aceptar una Junta Directiva del Comité Olímpico Panameño, que no esté inscrita primero en el Registro Público, pues volaría la ley de una República soberana.”

Lo que sí está claro en esta acta corregida, es que, “la Lcda. Damaris Young, nunca fue proclamada por la CEI como presidente del COP, por no alcanzar la mayoría absoluta de los votos emitidos, ni tampoco los cargos a secretario y tesorero. Lo solicitado por la CEI al presidente del COP, fue la convocatoria de otra asamblea extraordinaria para elegir los cargos no definidos o elegidos", afirmó Riley Rodríguez es su nota.

"Es oportuno reiterar bajo mi juramento, que desde su inicio ese proceso electoral del COP, está totalmente viciando por fraudulento", aclaró la exatleta.