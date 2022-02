Fútbol, el reglamento se refresca en marzo

Las reglas que apruebe la IFAB, este 3 de marzo, será de estricto cumplimiento a partir del 1 de julio de 2022. Shutterstock

Las reglas que rigen al fútbol como deporte eran, hasta hace no años lejanos, materia de conocimiento e interpretación popular casi plena desde la tribuna, aunque no se escapase de una reacción polémica regularmente por la aplicación que hiciese el árbitro por la amplia interpretación que le confería la potestad en el reglamento. Sobre todo cuando, de acuerdo al equipo del que se fuese hincha, se sentía cierta inclinación parcializada hacia el rival. En ese entonces, había también menos evidencia probatoria.

Hoy, aunque las reglas no han perdido su esencia de ser comprensibles universalmente y son incluso más accesibles, por la facilidad para obtener en línea su texto y la explicación visual, el fútbol fue “obligado” por su cada vez mayor impacto global en todas las esferas, económica, deportiva, social, política etc., a no seguir rezagándose dándole la espalda a la incorporación de la tecnología con el argumento de que es “un deporte de humanos, jugado por humanos y el error está implícito en ello”.

Así que las reuniones anuales para atender, revisar, incorporar o desatender sugerencias de modificaciones a las reglas, entre otros aspectos, que cada año celebra la IFAB- el organismo rector encargado de preservar el espíritu de las reglas- y la FIFA, el máximo organismo del balompié, cada vez se abren más a escuchar propuestas, sugerencias, patrocinar estudios y consultas tendientes a mejorar la dinámica y la transparencia del juego. Por supuesto, buena parte está dirigida a incorporar nuevas herramientas tecnológicas de apoyo a la labor arbitral.

De la reunión de este próximo 3 de marzo entre ambos, durante la 136 Asamblea General Anual de la FIFA, se espera que se incorpore una nueva tecnología para la detección del fuera de juego para la Copa Mundial Catar 2022, entre algunos otros pronunciamientos lógicos.

La expectativa innovadora está en la apuesta sobre la llamada tecnología de detección de extremidades. Utilizada experimentalmente en el Mundial de Clubes, disputándose actualmente en Emiratos Árabes Unidos. @fifaworldcup

Uno cantado: los cinco cambios

Salvo de una decisión clamorosa en contrario que provocaría “roncha” y una sorpresa mundial seguramente generalizada, a excepción de Inglaterra, se espera que se incorpore oficialmente, como una norma de la Regla 3, los cinco (5) cambios de jugadores permitidos para todos los partidos.

Esta apertura y modificación se dio ante la sugerencia de la FIFA ante la IBAF, en el momento más álgido de los estragos de la pandemia de covid-19 que ocasionó que el fútbol se detuviese por cuatro meses y el calendario se congestionara, pretendiendo con ello proteger la salud de los jugadores y facilitar a los clubes una mayor amplitud en la utilización de la plantilla. En principio estaba estipulada como opción a utilizarse hasta el 31 de diciembre de este año, pero ha ganado el consenso mayoritario del ámbito del fútbol para que pase de ser transitoria a ser reglamentaria.

En la Liga Premier de Inglaterra, el país donde se inventó el fútbol moderno, los ingleses regresaron en su presente versión del campeonato a la aplicación de los tres cambios contemplados en el reglamento, argumentando entre otros aspectos que desvirtúa el juego y provoca mayores interrupciones. Como argumentos contrarios se esgrime tanto que le da una mayor posibilidad a aquellos jugadores que no tendrían oportunidad de mostrarse, como que la incorporación de más jugadores frescos, sin el desgaste habitual que conlleva el transcurso del partido, le ha aportado un aire de frescura y dinámica que contribuye a subir la emoción y competitividad en el tramo final de los torneos.

El nuevo juguete

La expectativa innovadora está en la apuesta sobre la llamada tecnología de detección de extremidades que permite, según los entendidos, una mayor precisión en la detección del siempre discutido fuera de juego. Esta tecnología para determinar el fuera de juego, llamado semiautomático, tuvo su primera prueba en la Copa Árabe disputada en Catar en 2021 y está nuevamente siendo utilizada experimentalmente en el Mundial de Clubes, disputándose actualmente en Emiratos Árabes Unidos, y cuya final se jugará el próximo sábado 12 de enero, en Abu Dhabi (11:30.a.m).

La incorporación de esta tecnología que ha contado con el decisivo y entusiasta apoyo del ex árbitro italiano Pierluigi Collina, director de arbitraje de la FIFA, utiliza un conjunto de cámaras instaladas debajo de la cubierta del estadio que captan los movimientos tanto de los jugadores como del balón. La nueva herramienta crea esqueletos animados de resolución instantánea, demostrando una alta precisión, menos de 30 segundos, muy superior a la del actual VAR.

Una tecnología de la cual se espera sirva también como herramienta más adelante a entrenadores y cuerpo médico, para obtener mejores resultados en el rendimiento y cuidado de los jugadores.

Los dirigentes cataríes están expectantes con su aprobación, de hacerse el Mundial de Catar 2022 sería pionero en su implementación, como Rusia 2018 lo fue del VAR. Los árabes no escatiman esfuerzos para hacer de su Mundial este año, un evento singular.

Otros pendientes

Se espera que de este pronunciamiento sobre las reglas de juego que rigen en el fútbol, se haga también mayor claridad sobre algunos aspectos del cobro de los penales, en los cuales se contempla que los dos pies del portero deben estar sobre la línea de meta al momento de ejecutarse el lanzamiento, aunque se está permitiendo que pueda tener uno de sus pies atrás de la línea para su impulso. Una concesión que no gusta a todos.

No estará en la agenda, como se anunció con antelación oficialmente, la discusión sobre la petición de la Conmebol (La Confederación Suramericana de Fútbol) que proponía alargar el tiempo de descanso del medio tiempo de 15 a 30 minutos en los partidos por la disputa de un título, al considerarse que podría afectar a la salud de los jugadores un parón tan prolongado del juego.

Una propuesta de la que no se descarta que, más adelante, vuelva a insistir la Conmebol. La intención que se dice yace en el fondo es la de buscar, como en el fútbol americano, un lapso de tiempo que permita en esta interrupción ofrecer un atractivo espectáculo artístico.

La Conmebol ha estado innovando en sus torneos haciendo que las finales se jueguen a partido único y en ciudades capitales rotativas, a semejanza de como se disputan en Europa los torneos. También, en relación a la utilización del sistema VAR, difunde después de los partidos los audios de las conversaciones entre el árbitro central y los encargados en las jugadas polémicas como el señalamiento de un penal, argumentando del por qué tomaron una decisión.

Años luz de la Concacaf la cual, en la última fecha, tanto en el partido México-Panamá como El Salvador-Canadá, en la utilización del VAR dejó una desalentadora incógnita en su aplicación a la hora de señalar las faltas dentro del área.

Tiempo de juego

Un aspecto en el que han venido trabajando los equipos de estudio de IFAB y la FIFA es en el del tiempo real, neto, de juego que se disputa en cada partido. Una preocupación constante, porque a diferencia del baloncesto u otros deportes en los que se detiene el cronómetro cada vez que no se encuentra activo el partido, el fútbol lo que hace es considerar un aproximado de tiempo para adicionar por las pérdidas de tiempos.

No ha habido forma de encontrarle solución adecuada a las habilidades para ganar tiempo con los cambios, con los balones afuera, las distracciones con discusiones en el campo de juego etc.

Un informe reciente del diario deportivo español Marca con el título 'El fútbol está perdiendo tiempo', revelaba recientemente que: “La Liga (España) sigue siendo el campeonato donde se juega menos tiempo efectivo, entendido como el tiempo donde el balón está en juego. Apenas un 54.4% de tiempo real, lejos del 58.5% de Ligue 1 (Francia). Quizás lo que sorprende más es que la intensa Premier League (Inglaterra) es la cuarta del 'Big 5', con un 56%, por detrás de la Serie A (Italia) con 57.5% y la Bundesliga (56.9%) (Alemania). En general, si se piensa bien, es muy poco tiempo lo que se juega de media en los partidos de fútbol”.

Si se tiene en cuenta que el tiempo de juego estipulado son 90 minutos, que esto sucede en el primer mundo del fútbol, a esta situación la tendrán que atender globalmente con urgencia desde IFAB y la FIFA. Se espera por lo menos escuchar algunos argumentos y propuestas al respecto.

Se debe resaltar que cualquier cambio a las reglas que apruebe la IFAB, este 3 de marzo, será de estricto cumplimiento a partir del 1 de julio de 2022, aunque se le permite a las ligas que hayan comenzado con las reglas en su versión anterior acogerse, si lo desean, con posterioridad a esa fecha.