Rafael Nadal buscará su tercer Grand Slam consecutivo en Wimbledon

Rafael Nadal celebrando su décimo cuarto triunfo en el Roland Garros EFE

El español Rafael Nadal sumó su decimocuarto triunfo en el Roland Garros y totalizó el vigésimo segundo Grand Slam de su carrera, en la cancha Philippe Chatrier donde se midió ante el noruego Casper Ruud.

Nadal derrotó a Ruud en tres sets (6-3, 6-3, 6-0), ubicándose a cuatro victorias del 'Gran Título' de Novak Djokovic. El 'Gran Título' es un trofeo que se obtiene en un campeonato de Grand Slam, en Nitto ATP Finals, un torneo ATP Masters 1000 o una medalla de oro olímpica individual. El español tiene 59 hasta ahora y Djokovic 63.

Con 36 años de edad, recién cumplidos, Nadal compitió en la cancha –donde ha obtenido sus mayores victorias– con una lesión en el pie izquierdo. Sin embargo, según reseña la agencia de noticias EFE, esto no le impidió convertirse en el tenista más veterano en levantar la Copa de los Mosqueteros. El récord lo tenía Andrés Gimeno quien lo logró en el año 1972 con menos de 35 años de edad.

Previo a esta victoria, el español derrotó en cinco sets al canadiense Felix Auger-Aliassime en octavos, ganó en cuatro a Djokovic en cuartos y se benefició de la retirada por lesión del alemán Alexander Zverev en semifinales.

Sobre el partido contra Djokovic, Nadal expresó que contra él terminó jugando su mejor partido del torneo. “Fue especial. Entre nosotros siempre lo es, por toda la historia que tenemos conjunta. Esta vez gané yo. Fue emocionante, con el público que me apoyó de una manera increíble”, dijo a EFE.

Por otra parte, ganar el Roland Garros 2022 para Nadal no solo significó sumar logros deportivos, también representó una ganancia de 2,2 millones de euros.

¿La lesión lo dejará competir?

En relación a la lesión que tiene en el pie, Nadal declaró al diario El País que ha jugado con una inyección que le impidió sentir el dolor. Aseguró que le gustaría seguir compitiendo, por lo que iniciará un tratamiento la próxima semana.

El tenista confirmó en una rueda de prensa que si los dolores le permiten competirá en el campeonato de Wimbledon a finales del mes de junio. “Iré si mi cuerpo está preparado. Me encanta el torneo, no me gustaría perdérmelo, tengo recuerdos preciosos allí. Hay que ir paso a paso: si todo funciona y me veo listo para pelear por el título, allí estaré”. En caso de ganar, sería el tercer Grand Slam consecutivo del año para Nadal.

En Wimbledon habrá ausencias. Los tenistas rusos Daniil Medvedev, Andrey Rubelv y Karén Khachanov están vetados del campeonato por la guerra en Ucrania. El alemán Alexander Zverev tampoco competirá por su lesión en el partido de semifinales en el que jugaba ante Nadal.

El suizo Roger Federer y la estadounidense Serena Williams tampoco están en la lista de participantes inscritos en el torneo.