Roger Federer: 'Es triste saber que es el final de tu carrera deportiva'

Roger Federer se prepara para la Laver Cup en Londres, Inglaterra. EFE

El adiós de otra leyenda en el tenis está cerca. Primero fue el anuncio de la tenista Serena Williams y ahora ha sido el turno del suizo Roger Federer.

El tenista de 41 años y número 1 del ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) anunció días atrás su adiós de las canchas del tenis profesional, y este fin de semana, durante el Laver Cup de Londres, Federer vivirá sus últimos momentos como tenista.

En una conferencia de prensa ofrecida antes del torneo, el suizo dio a conocer su dolor en este momento luego de una larga y fructífera trayectoria, y los planes a futuro que tiene con su familia ahora que estará en el retiro.

“Es triste saber que es el final de tu carrera deportiva. Aquí estoy para prepararme para mi último partido de dobles. Estoy nervioso porque hace mucho que no juego y espero estar competitivo. La rehabilitación (lesión de rodilla) no ha sido fácil, muchas subidas y bajadas, al menos he disfrutado de poder estar en casa con la familia”.

Federer junto a Apostolos Tsitsipas, padre del tenista griego Stefanos Tsitsipas, durante el entrenamiento previo al juego. EFE

Federer tuvo un tiempo prolongado de inactividad debido a esta dolencia en la rodilla. Este hecho propició que el tenista tuviera que forzar su retirada del tenis y no sufriera más.

“Intentamos aumentar la intensidad de los entrenamientos y vimos que no podíamos. Es normal en rehabilitación aumentar un poco y ver que tienes que volver atrás, pero me hice un escáner en el que vi que no estaba como yo esperaba estar. No estaba dispuesto a arriesgarlo todo. No quería terminar mi carrera con tantas operaciones. El tenis es un deporte muy duro, con partidos a cinco sets, torneos cada semana en continentes diferentes, por lo que físicamente tienes que estar en buenas condiciones”, detalló Federer.

Luego del torneo de Wimbledon, el cual jugó el pasado mes de julio, el suizo ya tenía en su cabeza que el fin estaba cerca, sin embargo no quería hacerlo sin despedirse de los fanáticos que lo han apoyado a lo largo de su exitosa carrera.

“Estás triste cuando te das cuenta de que es el final. Pero me pude olvidar un poco al irme de vacaciones. En Wimbledon pensé que quizá habría oportunidad de volver el año que viene, pero durante las vacaciones no hablé mucho de ello”.

“Cuando volví empecé hablar de los detalles de cómo dejarlo, fue muy estresante, encontrar las palabras. Siempre quieres jugar para siempre, amo estar en la pista, viajar y demás. Ha sido algo duro para mí, me encanta mi carrera desde todos los ángulos. Pero es triste saber que todos lo tenemos que dejar en algún momento”.

“No iba a poder despedirme de los aficionados. Estoy contento de poder hacerlo aquí en Londres. Quizás el sitio más especial posible. Tengo muchas ganas de vivir estos días”, explicó.

Su mejor momento

Tras estar en la 'pista' por un periodo de 24 años es difícil elegir un partido especial o el más importante de su carrera. A esto, Federer dio a conocer varios momentos que, según él, lo colocaron en la cúspide del tenis.

“Pienso en mi primer Wimbledon, en el partido con Sampras, la vuelta al circuito en 2017 con la victoria en el Abierto de Australia, mi triunfo en Roland Garros... No puedo elegir uno, porque ha habido muchos. La gente me conocía por ser muy irregular al principio de mi carrera, y luego me convertí en uno de los más consistentes, es un poco shock para mí. Es un gran cumplido para mí mismo. Es algo que he disfrutado mucho, estar en el top durante tanto tiempo. Ha sido un privilegio”.

Un futuro más familiar

Muchos de los atletas, músicos, artistas e incluso profesionales que no tienen una carrera mediática como Federer, se retiran con el fin de pasar más tiempo con sus seres queridos, y este también es el caso del suizo, quien argumentó que pasará más tiempo con su familia después de la Laver Cup.

“Lo primero es pasar tiempo con mi familia y con mis hijos. Tener una vida normal. No he pensado mucho en lo que haré luego. Por ejemplo, Borg no volvió a Wimbledon hasta 25 años después de su retirada. Yo no creo que yo sea así, el tenis me ha dado mucho, he estado aquí durante mucho tiempo. Quiero ver a la gente de nuevo, quería hacerle saber a los aficionados que me van a poder ver. Pero aún tengo que pensar qué voy a hacer exactamente”, finalizó.

Números de Federer

Roger ha sido todo un coleccionista de títulos a lo largo de su carrera. Tan solo en los torneos de Grand Slam se ha hecho con hasta 20 títulos; seis Australian Open, un Roland Garros, ocho Wimbledon (máximo ganador en la historia) y cinco US Open.

Así como títulos, también tuvo la fortuna de disputar hasta un total de 31 finales en toda su carrera, igualado con el serbio Novak Djokovic.

Estos dos atletas demostraron durante toda su carrera que están hechos para estar en el 'Olimpo' del tenis. Tomando en cuenta esto, Federer demostró su poderío en el campo y se adjudicó hasta 332 victorias, por las 240 de Djokovic.

Dentro del ATP World Finals, torneo que engloba a los mejores ocho tenistas del año para definir al máximo ganador, Federer celebró seis títulos, participó en 14 ediciones del torneo y mantuvo una marca de 55-13 (victorias y derrotas). El suizo es el número 1 en la historia en las tres categorías. Todo un hito en el tenis.

Entre algunos de los récords que tiene Federer se destacan los siguientes: primer lugar en la historia en cantidad de semanas seguidas como número uno del ranking de la ATP: 237 semanas (4 años y 6 meses), mayor número de victorias consecutivas sobre rivales top ten con 26, primera vez en la historia que un jugador está presente en la final en 18 de 19 Grand Slams consecutivos, entre muchos otros más.

Curiosidades del tenista

No todo en la vida de Federer es tenis, así como cualquier otra persona tiene otros intereses e inclinaciones por otras actividades.

Y es que el suizo es fanático del rock y del piano. Siendo aún joven se inclinó por este género musical y estudió música durante la juventud. También fue vegetariano hasta los 14 años, pero debido a la práctica del tenis profesional estuvo forzado a cambiar su dieta para mantener una buena condición física.

Otro de los datos que quizá no muchas personas conozcan es que es un políglota. Habla fluidamente el idioma alemán (lengua nativa), aprendió inglés y francés.

Aparte del tenis, Federer tiene como interés otros deportes. Estos son la natación, el bádminton y el fútbol. De hecho, su equipo favorito de fútbol es el FC Basel de su ciudad natal en Suiza.

El mundo del tenis llorará su despedida el próximo fin de semana, pero su legado y números perdurarán para siempre en la historia.