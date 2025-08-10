Con 61 años panameño gana bronce en el Mundial de Natación

Lo de Gustavo Harper es para quitarse el sombrero, tiene una pasión difícil de igualar y una vez más ha dejado a Panamá alto, al lograr medalla de bronce en los 50 metros mariposas, de la categoría 60-65 años, del Mundial de Natación en Singapur.

Harper hizo tiempo de 28.29 para colgarse la presea.

Desde muy pequeño, su pasión por la natación nació en la piscina del barrio San Miguel. A los cinco años ya formaba parte del Club Moon Fish.

Durante su juventud, participó en numerosos torneos internacionales, en los que obtuvo una gran cantidad de medallas, consolidándose como uno de los nadadores más destacados de su generación.

Este evento, parte de los Mundiales de Deportes Acuáticos de World Aquatics, cuenta con la participación de aproximadamente 6 mil atletas mayores de 25 años de unos 100 países en disciplinas como natación, saltos, waterpolo, natación artística y natación en aguas abiertas.

“Gustavo es un ejemplo vivo de que la excelencia deportiva se alcanza con compromiso y amor por el deporte. Su logro inspira a las presentes y futuras generaciones de nadadores panameños. A sus 61 años de edad sigue motivando a todos los nadadores del país, la importancia de saber nadar y practicar el ejercicio más completo”, destacó la directiva de la Federación Panameña de Natación.