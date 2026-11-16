El año histórico de Panamá: podios y récords en cinco citas

El deporte panameño cerró en noviembre de 2026 una de las temporadas más productivas de su historia reciente tras acumular decenas de medallas, récords de participación y títulos regionales en los Juegos Suramericanos de la Juventud, los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, los Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos (Codicader), los XIII Juegos Suramericanos de Santa Fe y los IV Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar. De acuerdo con los balances oficiales del Comité Olímpico de Panamá (COP) y el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), las delegaciones nacionales superaron registros históricos de preseas en el ciclo olímpico y consolidaron tanto a atletas experimentados como a una nueva generación juvenil en escenarios de América y África.

Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá

La ruta internacional del año comenzó en territorio nacional entre el 12 y el 25 de abril, cuando la Ciudad de Panamá albergó por primera vez unos Juegos Suramericanos de la Juventud organizados por la Organización Deportiva Suramericana (Odesur). En esta cita, que reunió a cerca de 2,000 atletas de 15 países en 22 disciplinas deportivas, la delegación anfitriona compitió con 246 deportistas y finalizó en la octava posición del medallero general. El equipo istmeño sumó un total de 29 preseas, distribuidas en seis medallas de oro, seis de plata y 17 de bronce, en recintos como la Ciudad Deportiva Irving Saladino, la Calzada de Amador y la Cinta Costera. El desempeño como anfitrión permitió medir el nivel de los juveniles panameños frente a potencias suramericanas antes de afrontar los compromisos en el exterior.

Mejor posición en seis décadas en Santo Domingo 2026

En el plano regional mayor, Panamá firmó su actuación más destacada en 60 años durante los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, celebrados en República Dominicana. Según el informe estadístico de Pandeportes y el COP, la delegación ocupó el octavo lugar entre 37 naciones participantes tras conquistar 24 medallas en total: ocho de oro, ocho de plata y ocho de bronce. Esta cosecha igualó la marca de ocho títulos alcanzada en Guatemala 1950 y superó en dos puestos el desempeño de San Salvador 2023. Entre los hitos individuales y colectivos destacaron la medalla de oro histórica del equipo masculino de béisbol, que venció 1-0 a Nicaragua en la final bajo la dirección de Alberto Macré, así como el doblete dorado de la gimnasta Alyiah Lide en viga de equilibrio y suelo. Además, la vallista Gianna Woodruff conquistó el oro en los 400 metros con vallas imponiendo marca regional al bajar de los 54 segundos, mientras que la nadadora Emily Santos obtuvo tres medallas de plata en los 50, 100 y 200 metros pecho.

Dominio estudiantil y corona en los Juegos Codicader 2026

El relevo generacional también quedó evidenciado en el ámbito escolar durante los Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos (Codicader) 2026, donde Panamá se proclamó campeón del medallero general en septiembre. Los estudiantes panameños encabezaron la tabla de posiciones por encima de potencias regionales como Guatemala y Costa Rica tras acumular 182 preseas, divididas en 72 medallas de oro, 46 de plata y 64 de bronce. Disciplinas de combate y fuerza como el judo, el taekwondo y el levantamiento de pesas lideraron la producción dorada de la delegación estudiantil, reafirmando el trabajo de base desarrollado en las provincias y centros educativos del país.

Récord en los Suramericanos de Santa Fe 2026

Entre el 12 y el 26 de septiembre de 2026, una delegación de 90 atletas panameños compitió en 20 disciplinas durante los XIII Juegos Suramericanos realizados en Santa Fe, Argentina. En esta competencia, Panamá estableció su mejor marca histórica en unos Juegos Suramericanos al alcanzar 16 medallas totales (cinco de oro, tres de plata y ocho de bronce) y ubicarse en el décimo puesto entre 15 delegaciones, superando el registro previo de 12 preseas obtenido en Brasil 2002 y mejorando un escalón respecto a Asunción 2022. El atletismo encabezó la efectividad del contingente nacional al aportar cuatro medallas de oro con una representación de cinco competidores, acompañado por podios en disciplinas como judo y bolos, en un torneo que sirvió de antesala competitiva hacia los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Cierre olímpico juvenil en Dakar 2026

El calendario multideportivo internacional concluyó del 31 de octubre al 13 de noviembre de 2026 en Senegal con la celebración de los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. Panamá asistió con una delegación de 18 deportistas distribuidos en ocho disciplinas: esgrima, boxeo, atletismo, gimnasia artística, natación, taekwondo, judo y futsal masculino. Al término de las competencias, el Comité Olímpico de Panamá reportó la obtención de seis diplomas olímpicos (distinción otorgada a quienes finalizan entre el cuarto y el octavo puesto mundial), cifra que representó la mejor actuación histórica del país en esta cita juvenil. Entre los resultados sobresalientes figuraron los tres diplomas conquistados por el nadador Raúl Antadillas, los cuartos de final alcanzados por la boxeadora Lía Córdoba y el noveno lugar general del esgrimista Caleb Caldito Chan tras avanzar hasta la Tabla de 16, cerrando así un ciclo anual de avances sostenidos para el deporte panameño.

El camino hacia los compromisos internacionales