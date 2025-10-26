Mbappé y Bellingham deciden el clásico y afianzan el liderato del Real Madrid

Un gol del <b><a href="/tag/-/meta/kylian-mbappe">francés Kylian Mbappé</a></b> en el minuto 22 y otro de Jude Bellingham en el 43 superaron el de Fermín López en el 38 y dieron la victoria al<b><a href="/tag/-/meta/real-madrid"> Real Madrid </a></b>ante el<b><a href="/tag/-/meta/fc-barcelona"> Barcelona </a></b>(2-1) en un clásico que deja al conjunto blanco reforzado en el liderato de la Liga, con cinco puntos de ventaja respecto a los azulgranas.Clásico en el que el <b><a href="/tag/-/meta/real-madrid">Real Madrid</a></b> vio anulados tres goles por fuera de juego -dos de <b>Mbappé y uno de Bellingham</b>-, en el que el colegiado César Soto Grado anuló, tras revisar la acción en el monitor del VAR, un penalti de Lamine Yamal sobre Vinícius Junior en el minuto 3 y concedió otro por mano de Eric García que Szczesny paró a Mbappé en el 52.