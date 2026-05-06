Mientras Shakira vive su mejor momento, Piqué atraviesa fuerte crisis deportiva

Gerard Piqué vuelve a estar en el ojo público, pero esta vez no por su vida sentimental ni por la música de Shakira, sino por una fuerte sanción que recibió tras protagonizar un altercado con árbitros luego de la derrota del FC Andorra frente al Albacete Balompié.

El Comité de Disciplina decidió castigar al exdefensor con seis partidos de suspensión y dos meses de inhabilitación luego de que el árbitro reflejara en el acta que Piqué lo siguió por el túnel de vestuarios “gritando” y manteniendo una “actitud intimidatoria”.

Según el informe arbitral, el empresario habría lanzado frases como: “Más vale que salgáis escoltados, no vaya a ser que os agredan”, “ojalá tengáis un accidente” y “en otros países os destrozarían, pero aquí en Andorra somos civilizados”.

Además de la sanción personal contra Piqué, el FC Andorra deberá pagar una multa de 1.500 euros y afrontará el cierre parcial de su estadio durante dos encuentros.

La polémica estalla justo cuando Shakira atraviesa uno de los momentos más exitosos de su carrera.

La artista colombiana logró reunir a una multitud histórica en la playa de Copacabana, en Brasil, durante un concierto masivo que volvió a colocarla en la cima del entretenimiento mundial.

Las redes sociales no tardaron en comparar ambos momentos. Mientras Shakira celebra llenos históricos y una etapa profesional arrolladora, Piqué enfrenta nuevas controversias públicas que afectan ahora su faceta como dirigente deportivo.

Incluso, muchos usuarios recordaron declaraciones anteriores de la cantante, en las que aseguró sentirse como una “madre soltera” tras la separación. El término suele asociarse a mujeres que asumen prácticamente solas la crianza y responsabilidad principal de sus hijos.